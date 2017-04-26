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Apple, NASA'dan bir ismi bünyesine kattı

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Apple, NASA'dan bir ismi bünyesine kattı
Apple, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) alanında çalışmalarına yoğunlaşmak adına NASA’dan Jeff Norris’i transfer etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 1999 yılından beri NASA'da çalışan Jeff Norris’i işe aldı.

NASA'da uzay ortamında uzay araçlarının sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) yardımıyla kontrol edilebilmesi ile ilgili çalışmalar yürüten Norris, Apple'da da benzer alanda çalışmalar yürütecek.

Apple'ın artırılmış gerçeklik ekibinde yönetici olarak çalışacağı açıklanan Norris'in henüz spesifik olarak hangi projelerde yer alacağı netlik kazanmadı.

Ancak ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Norris, Apple'ın Google Glass benzeri bir ürününün geliştirilme sürecinde görev alacak.

Söz konusu ürünün 2018'de kullanıma girmesi için Apple'ın düğmeye bastığı bir süredir basında yer alan önemli iddialardan birisiydi.

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