  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Apple Ofise Dönüş Tarihini Erteledi

»
Apple Ofise Dönüş Tarihini Erteledi
Apple Ofise Dönüş Tarihini Erteledi

Apple artan koronavirüs vakaları sebebiyle çalışanlarının ofise dönüşünü ekimden ocak ayına erteledi. Bu firmanın aldığı ikinci erteleme kararı oldu. Daha önce Microsoft, Google gibi şirketler de ofise dönüş tarihlerinde ertelemeye gitmişti.

ABD'li teknoloji devi Apple, çalışanlarının ofise dönüşünü Ocak ayına erteledi. Şirket, geçen ay sonunda daha önce Eylül ayı olarak planlanan çalışanların ofise dönüş tarihini ekime çekmişti. Artan vakalar sonrasında bu tarihin en erken ocak olmasına karar verildiği bildirildi.

Apple'ın çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda kararın 1 ay öncesinden teyit edilmesinin gerekeceğinin de altı çizildi. Firmanın dünya genelinde 147 bin çalışanı bulunuyor.

Daha önce Microsoft da ilk olarak 7 Eylül olarak açıkladığı ofise dönüş tarihini 4 Ekim'e ertelemişti. Google'ın çatı şirketi Alphabet de ofise dönüş tarihini 1 Eylül'den 18 Ekim'e almıştı.

Haziran ortasında dünya genelindeki günlük yeni koronavirüs vakaları 280 bine kadar düşmüştü. Ancak delta varyantının ortaya çıkmasıyla vakalarda yeniden artış yaşanmaya başladı. Bu hafta günlük yeni vaka sayısı 700 bini aştı. Teknoloji devlerinin merkezlerinin yer aldığı ABD'de dün 154 bin 917 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs yüzünden 967 kişi hayatını kaybetti.

AŞI ZORUNLULUĞU

Bu tablo şirketleri ofise dönüş tarihlerini ertelemeye itti.

Bunun yanında Apple, Google, Microsoft, Facebook dahil pek çok ABD'li firma ofise dönecek çalışanlarının aşı yaptırmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

United Airlines çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk havayolu şirketi olurken, CNN aşı olmadan ofise gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi Kartları 2024'ten İtibaren Değişecek19 Ağustos 2021 Perşembe 21:15
  • Apple 300 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek19 Ağustos 2021 Perşembe 20:45
  • Pi Sayısında Yeni Rekor: 62.8 Trilyon Basamak19 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
  • 200 yıllık fizik problemi çözüldü: Üç cisim problemi19 Ağustos 2021 Perşembe 19:15
  • ABD Sonsuz Temiz Enerjide Ateşlemeye Yaklaştı19 Ağustos 2021 Perşembe 17:39
  • Twitter’dan yanıltıcı içerik butonu19 Ağustos 2021 Perşembe 10:51
  • Dijitalin Kralı Yüzde 57’lik Oranla Sosyal Medya17 Ağustos 2021 Salı 21:00
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı17 Ağustos 2021 Salı 16:55
  • Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı17 Ağustos 2021 Salı 13:23
  • Facebook, Instagram'daki çıplaklık şifresini çözen bilim insanlarına savaş açtı16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti