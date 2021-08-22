Apple Ofise Dönüş Tarihini Erteledi

Apple artan koronavirüs vakaları sebebiyle çalışanlarının ofise dönüşünü ekimden ocak ayına erteledi. Bu firmanın aldığı ikinci erteleme kararı oldu. Daha önce Microsoft, Google gibi şirketler de ofise dönüş tarihlerinde ertelemeye gitmişti.

ABD'li teknoloji devi Apple, çalışanlarının ofise dönüşünü Ocak ayına erteledi. Şirket, geçen ay sonunda daha önce Eylül ayı olarak planlanan çalışanların ofise dönüş tarihini ekime çekmişti. Artan vakalar sonrasında bu tarihin en erken ocak olmasına karar verildiği bildirildi.

Apple'ın çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda kararın 1 ay öncesinden teyit edilmesinin gerekeceğinin de altı çizildi. Firmanın dünya genelinde 147 bin çalışanı bulunuyor.

Daha önce Microsoft da ilk olarak 7 Eylül olarak açıkladığı ofise dönüş tarihini 4 Ekim'e ertelemişti. Google'ın çatı şirketi Alphabet de ofise dönüş tarihini 1 Eylül'den 18 Ekim'e almıştı.

Haziran ortasında dünya genelindeki günlük yeni koronavirüs vakaları 280 bine kadar düşmüştü. Ancak delta varyantının ortaya çıkmasıyla vakalarda yeniden artış yaşanmaya başladı. Bu hafta günlük yeni vaka sayısı 700 bini aştı. Teknoloji devlerinin merkezlerinin yer aldığı ABD'de dün 154 bin 917 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs yüzünden 967 kişi hayatını kaybetti.

AŞI ZORUNLULUĞU

Bu tablo şirketleri ofise dönüş tarihlerini ertelemeye itti.

Bunun yanında Apple, Google, Microsoft, Facebook dahil pek çok ABD'li firma ofise dönecek çalışanlarının aşı yaptırmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

United Airlines çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk havayolu şirketi olurken, CNN aşı olmadan ofise gelen 3 çalışanını işten çıkardı.