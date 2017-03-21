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Apple sitesinden satışı kapattı: “Sürpriz var!”

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Apple sitesinden satışı kapattı: “Sürpriz var!”
Apple internet sitesi üzerinden satışı şimdilik kapatmış durumda. Site üzerinden alışveriş yapmak isteyenler bir mesajla karşılaşıyor; "Size güzel bir sürpriz hazırlıyoruz."

Apple’ın sitesinden alışveriş yapmak isteyenlerin karşılaştığı “Size güzel bir sürpriz hazırlıyoruz.” mesajı birçok teknoloji tutkununun heyecanlanmasına sebep oldu. Apple’dan gelen mesajın anlamı ne olabilir?

apple-site-kapatma
 

SÜRPRİZ İÇİN TAHMİNLER

Yeni iPad’lerin tanıtılması bekleniyor. 10.5 inç iPad Pro, yenilenen 12.9 inç iPad Pro ve 9.7 inç iPad Pro’nun satışa sunulması tahmin edilen en büyük sürpriz. Ayrıca yeni bir iPhone SE modeli, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için kırmızı renk seçeneği de satışa sunulabilir. Sürprizin ne olduğunu kısa sürede Apple’dan öğreneceğimiz bir gerçek.

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