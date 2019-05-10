Apple Tarihinin En Büyük Başarısızlığı Belgesel Oluyor

Bir bilgisayar koleksiyoncusu olan David Greelish, Lisa'nın belgeselini çekecek. 100 dakika sürecek olan belgesel, 3 farklı bölümden oluşacak.

Lisa, Apple'ın 80'li yıllarda ürettiği, zamanının ötesinde olan ancak bu özelliğine bağlı olarak da bir hayli yüksek fiyata sahip olan bir bilgisayardı. Daha doğrusu Apple'ın başarısız olduğu bir bilgisayar denemesiydi. Bugün bildiğimiz macOS işletim sisteminin atasıydı aslında Lisa. "İsmi neden Lisa?" sorusunun ise iki farklı cevabı bulunuyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda ise Lisa ismi 'Local Integrated System Architecture'in kısaltmasıydı. Yıllar sonra anlaşıldı ki bu isim Seteve Jobs'ın uzun yıllar reddettiği öz kızının ismiydi.

Bu bilgisayar üretildiği tarihte bir ilke sahipti. Lisa'nın grafik kullanıcı arayüzü bulunuyordu. Ancak özellikle fiyatının yüksek olması, Apple için beklenen etkiyi yaratmadı ve bu proje rafa kalktı. Apple için bu kadar önemli olan bir projenin hayal kırıklığı yaratmış olması da o dönem için Apple'da büyük sorunlara yol açmıştı.

Bir bilgisayar koleksiyoncusu olan David Greelish, Apple'ın bu tarihi başarısızlığının belgeselini oluşturacağını açıkladı. Greelish, 1984 yılında bir Lisa almıştı ve bu cihaz koleksiyonunun en değerli parçalarından birisi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Greelish, Lisa'nın o dönemki Macintosh Pro'su olduğunu ifade etti ve Lisa sayesinde bilgisayar sektörüne olan ilgisinin arttığını belirtti. Ayrıca Greelish, Lisa'ya ciddi anlamda hayran olduğunun da altını çizdi.

Greelish'in çekeceği belgesel 100 dakika olacak ve 3 ayrı bölümden oluşacak. İlk bölümde Lisa'nın nasıl ortaya çıktığını ve sonunun nasıl geldiğini anlatacak. İkinci bölümde ise Lisa'nın Apple'a kattıklarından bahsedecek olan Greelish son bölümde de bilgisayar koleksiyoncularına seslenecek. Ayrca belgeselde Apple'ın eski CEO'su olan John Sculley'de dahil olmak üzere pek çok röportaja yer verilecek. Greelish bu belgeseli oluşturabilmek için kendisine bir yardım kampanyası başlattı. Şu an için sadece 2.201 dolar (yaklaşık 13 bin 500 TL) toplamış durumda. Bu kampanyaya en az 25 dolarlık (yaklaşık 150 TL) yardım yapan kişilere belgeselin bir kopyası hediye edilecek. Yardım miktarı arttıkça daha farklı hediyelerin de gönderilmesi planlanıyor. Eğer yardım kampanyasına ulaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli. Ayrıca Greelish, inandırıcılığını artırmak için de YouTube üzerinden bir video yayınladı.

Yayınladığı bu videoda Lisa'nın çalışan hali görülebiliyor:

Greelish, belgeselini Kasım ayında tamamlamayı planlıyor.