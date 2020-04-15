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Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı

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Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı
Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı

Önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ‘corona’ günlerinde dünyada araç kullanım ve yürüme ‘hareketlilik verilerini’ açıkladı. Rapordaki Türkiye bölümünde, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, hareketliliğin önceki günlerin üzerine çıktığı, yasağın bitmesiyle hareketliliğin yeniden artış gösterdiği görüldü. 

iPhonelardaki Apple Map (harita) verileri kullanarak hazırlanan ülke ve şehir raporlarında, karantina önlemlerinin sonuçları görülebiliyor.

Yasağın kalkmasıyla, araç kullanımı yüzde 43 arttı

Apple tarafından hazırlanan raporda araç kullanım ve yürüyüş açısından hareketlilik verisi 100 endeks değeri üzerinden hesaplandı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da, araç kullanım hareketliliği 38.86, yürüyüş hareketliliği ise 32.49 oldu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı sırasıyla 15.04 ve 19.54, yürüyüş 14.58 ve 15.69’a düştü.

Yasağın sona erdiği 13 Nisan’da ise araç kullanımında 43.99, yürüyüşte 36.99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.

İstanbullular sokaklara akın etti

Mega şehirler listesinde yerini alan İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da araç kullanım hareketliliği 30.77, yürüyüş hareketliliği 23.95 olarak kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı 11,03 ve 14,56, yürüyüş 10,59 ve 11,54 değerlerini aldı.

13 Nisan’da ise İstanbul’da hareketlilik araç kullanımında 34,02, yürüyüşte 27,42 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.

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