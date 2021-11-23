  • BIST 1.784,560
  • Altın 736,76
  • Dolar 12,7943
  • Euro 14,4123
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu!

»
Döviz kurundaki artış nedeniyle birçok sektörde hareketlilik yaşanıyor
Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu!

Apple, online satış kanalında iPhone, Mac, iPad, Watch, AirPods ve aksesuar gibi ürünlerinin satışını durdurdu. Herhangi bir ürün sepete eklenemiyor ve 'Şu anda mevcut değil' uyarısı alınıyor.

Türk Lirası'nda bugün rekor seviyede değer kaybı yaşandı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini görürken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine kadar gelmişti.

Apple, kurda yaşanan hareketli günün ardından online alışveriş sitesinde ürün satışlarını durdurdu. iPhone 11 ile başlayan satış durdurma işlemi, diğer ürünlerle devam etti.

Saat 21.20 itibariyle Apple Türkiye'nin internet sitesinden herhangi bir ürün alışverişi yapılamıyor. Apple'ın bu hamlesi Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrası ürün fiyatlarına bir güncelleme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Apple'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Whatsapp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi22 Kasım 2021 Pazartesi 10:29
  • Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor21 Kasım 2021 Pazar 22:34
  • Türksat uydu filosunun en güçlüsü "Türksat 5B" teslim alındı!21 Kasım 2021 Pazar 22:33
  • Uzayda Devrim Niteliğinde Proje: 'Benzin İstasyonu Açmak Gibi'21 Kasım 2021 Pazar 22:11
  • Rusya Ve ABD Venüs’e Ortak Misyon Yollayacak21 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • Tesla Sürücüleri Yolda Kaldı, Elon Musk Özür Diledi21 Kasım 2021 Pazar 17:31
  • Bilim İnsanları NASA’yı Uyardı: Yaşam Arayışında Sahte Kanıtlara Dikkat20 Kasım 2021 Cumartesi 23:16
  • Tesla Uygulamasında Erişim Sorunu: Sürücüler Araçlarına Binemedi20 Kasım 2021 Cumartesi 22:23
  • SpaceX Ve NASA’dan Yeni Test: Asteroit Ve Uyduyu Çarpıştıracaklar20 Kasım 2021 Cumartesi 21:46
  • Tesla’ya Cinsel Taciz Davası20 Kasım 2021 Cumartesi 20:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti