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Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkardı

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Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkardı
Yurt dışından satın alınan Apple ürünleri artık garanti kapsamına girmeyecek

Bilişim şirketi Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkardı. Yurtdışından satın alınan Apple ürünleri artık Türkiye'de garanti kapsamında değil.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Apple Türkiye temsilcisi, "Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz" dedi.

Kararın uygulama tarihi henüz belli değil

Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı sorulduğunda aynı temsilci, "Bu konuda detaylar henüz belli değil ama bugün itibariyle uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Cihazı arızalanan, tamir için para ödeyecek

Bugüne kadar yurt dışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bundan böyle yurt dışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Bir diğer alternatif, Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak.

Yurt dışında değiştirilen cihazlar BTK'da kaydedilmeli

Ayrıca eğer bir iPhone veya iPad ülkemizden satın alınmış ancak daha sonra yurt dışında Apple tarafından değiştirildiyse, yeni cihazın garantisinin devam etmesi için mutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekecek.

Teknoloji dergisi shiftdelete.net, bu kararın cihazların Türkiye'den alınmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir uygulama olduğunu ifade etti.

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