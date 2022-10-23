Apple ve baş tasarımcısı yolları ayırdı… Evans Hankey istifa etti

Apple'ın Jony Ive'den sonra görevi devralan lider endüstriyel tasarımcısı Evans Hankey, şirketten ayrılıyor. Hankey; Ive, kendi yaratıcı firmasını açmak için ayrıldığında halefi olarak atandı ve üç yıl boyunca bu görevi sürdürdü.

Adı, Apple’dan ayrı düşünülemeyen Jony Ive, şirketten ayrıldıktan sonra bile kısa bir süre önceye kadar Apple’a danışmanlık yapıyordu. Ancak yine de Ive’nin yerine, onunla yakın çalışan isimlerden Evans Hankey atanmıştı. Şimdi Hankey de şirketle yollarını ayırıyor.

Bloomberg’in haberine göre; şu anda endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Hankey, çalışanlarına geçiş süreci olması için önümüzdeki altı ay boyunca şirkette kalacağını söyledi. Apple, şu anda Hankey’in yerini alacak kimseyi belirlemedi.

Hankey daha önce Ive liderliğinde çalışmıştı. O ayrıldığında, görevi devraldı. Apple’ın cihazlarının kalitesini ve ürünleri büyük ölçekte üretme stratejilerini denetledi ve Alan Dye ile yakın çalıştı.

Hankey’in potansiyel haleflerinden biri, 2015’ten 2017’ye kadar Ive’nin tasarım direktörü olarak atandığı sırada Apple’ın endüstriyel tasarım başkan yardımcısı olarak görev yapan Richard Howarth olabilir.

Evans Hankey, görevi Jony Ive’den devralmıştı.

Ive veda konuşmasında Hankey ve Dye’ı “en yakın arkadaşları” olarak adlandırmıştı ve ayrılırken “Ekip, en yakın iş arkadaşlarımın mükemmel liderliği altında kesinlikle gelişecek” demişti.

Apple sözcüsü Hankey’in ayrılığını doğrularken basın mensuplarına şunları söyledi: “Apple’ın tasarım ekibi, inkar edilemez bir şekilde Apple olan ürünleri hayal etmek için dünyanın dört bir yanından ve birçok disiplinden uzman yaratıcıları bir araya getiriyor. Kıdemli tasarım ekibi, onlarca yıllık deneyime sahip güçlü liderlere sahip. Evans, geçiş boyunca kalmayı planlıyor. Kendisine liderliği ve katkıları için teşekkür etmek istiyoruz.”