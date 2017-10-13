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Apple ve LG'den katlanabilir akıllı telefon için güç birliği

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Apple ve LG'den katlanabilir akıllı telefon için güç birliği
Samsung’un ardından, geçen ay iPhone X modelini tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın, LG ile birlikte katlanabilir bir akıllı telefon üretebileceği iddia edildi.

Güney Kore basınının aktardığına göre, iPhone X ile akıllı telefon piyasasında tasarım anlamında önemli gelişme kaydeden Apple, şimdi de LG ile işbirliğiyle katlanabilir akıllı telefon üretmenin peşinde.

Cep telefonu alanında dev başarılara imza atan iki firma katlanabilir iPhone modelini en geç 2020 yılında piyasaya sürmek istiyor.

LG ise telefonun yalnızca ekran üretiminde yer almayacak. LG Innotekadlı alt şirket de katlanabilir iPhone için katlanabilir parçalar üretecek. LG Display ise bu iPhone'un katlanabilir ekranının altına imzasını atacak.

​Piyasadaki en büyük telefon üreticisi Samsung'un mobil biriminin başkanı Koh Dong-jin katlanabilir telefonlar için tarih vermişti. Açıklamaya göre, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları 2018'de raflardaki yerini alacak.

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