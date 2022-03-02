  • BIST 1.986,09
  • Altın 869.485
  • Dolar 14.0937
  • Euro 15.654
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Apple Ve Nike’dan Rusya’ya büyük yaptırım!

»
Apple Ve Nike’dan Rusya’ya büyük yaptırım!
Apple Ve Nike’dan Rusya’ya büyük yaptırım!

Teknoloji şirketinden dile getirilen açıklamada işgalden endişe duyulduğu belirtilerek; “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden derin endişe duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Şirket, açıklamada aynı zamanda mülteci krizine yardım sağladığını ve olası insani çabaları desteklemek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Satışların durdurulmasıyla alakalı yapılan açıklamada ise “Rusya'nın işgaline yanıt olarak bir dizi önlem alındığı ve buna bağlı olarak Apple'ın Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğu” açıklandı. Apple Pay ve diğer hizmetlerin de sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada Rus devlet medyasına bağlı iki kuruluş olan RT News ve Sputnik News uygulamalarının Rusya dışında herhangi bir ülkede bulunarak indirilemeyeceği aktarıldı.

Nike’da işgale sessiz kalmadı

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle, ülkeyi hedef alan kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

Dünyaca ünlü giyim firması Nike da yaptırım listesine giren şirketler arasında. Söz konusu şirketin internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yapılacak teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı yazısı görülüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Fotoğraf Gönderdi28 Şubat 2022 Pazartesi 19:00
  • Ukrayna Rusya savaşını takip etmek için kullanılan uygulamalar27 Şubat 2022 Pazar 20:50
  • Elon Musk’tan Ukrayna’ya Destek: Starlink Uyduları Aktif27 Şubat 2022 Pazar 13:40
  • Google’dan Rus Devlet Medyasına Çok Sert Yasak27 Şubat 2022 Pazar 13:28
  • Anonymous, Rus TV’leri Hackledi, ‘Ukrayna’daki Gerçekler’i Yayınladı27 Şubat 2022 Pazar 11:38
  • Elon Musk ve Kardeşi Kimbal Musk’a Soruşturma26 Şubat 2022 Cumartesi 14:37
  • Rusya, Facebook’u Sınırlandırdı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:09
  • Elon Musk’ın Kızıl Gezegen Planı Ortaya Çıktı24 Şubat 2022 Perşembe 00:37
  • Facebook’tan Yeni Hamle: Düşen Kazancını Reels İle Kapatmak İstiyor23 Şubat 2022 Çarşamba 23:55
  • NASA NFT Dünyasını Kabul Etmiyor23 Şubat 2022 Çarşamba 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti