Apple Ve Nike’dan Rusya’ya büyük yaptırım!

Teknoloji şirketinden dile getirilen açıklamada işgalden endişe duyulduğu belirtilerek; “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden derin endişe duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Şirket, açıklamada aynı zamanda mülteci krizine yardım sağladığını ve olası insani çabaları desteklemek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Satışların durdurulmasıyla alakalı yapılan açıklamada ise “Rusya'nın işgaline yanıt olarak bir dizi önlem alındığı ve buna bağlı olarak Apple'ın Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğu” açıklandı. Apple Pay ve diğer hizmetlerin de sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada Rus devlet medyasına bağlı iki kuruluş olan RT News ve Sputnik News uygulamalarının Rusya dışında herhangi bir ülkede bulunarak indirilemeyeceği aktarıldı.

Nike’da işgale sessiz kalmadı

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle, ülkeyi hedef alan kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

Dünyaca ünlü giyim firması Nike da yaptırım listesine giren şirketler arasında. Söz konusu şirketin internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yapılacak teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı yazısı görülüyor.