Kan şekeri takibi ve nefes bazlı hareket kontrolü gibi özellikler ile geleceği tahmin edilen Apple Watch 7 tasarımı sızdırıldı.

Watch 4 ailesi ile birlikte kullanıcılara EKG çekme imkanı tanıyan Apple, yeni modelinde daha gelişmiş özellikler ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Apple Watch 7 modelinin tasarımı sızdırıldı.

Apple Watch 7 tasarımında köklü değişiklik

Mart ayında Apple Watch 7 ile ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. Patent başvurusu yapan şirket, dijital kurma kolu teknolojisi geliştiriyor. Ayrıca EKG sensörünün dijital kurma koluna ekleneceği sızıntı detayları araasında yer alıyor.

Render görüntüleri sızdırılan Apple Watch 7 modelinde köşeli tasarım dikkat çekiyor. iPhone 12 ailesinde de olduğu gibi köşeli tasarım tercih eden şirket, bazı kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı.

Yeni modelin kan şekeri takibi, nefes bazlı hareket kontrolü ve daha gelişmiş EKG teknolojisi ile geleceği iddia ediliyor.

Uzun süreli kullanımda sivri köşeli tasarımın herhangi bir sorun yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak bazı analistler, saat gibi aksesuarlarda köşeli tasarımların kullanışlı olmayacağını belirtiyor.