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Apple Watch hayat kurtardı

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Apple Watch hayat kurtardı
Apple'ın akıllı saati Apple Watch kalp krizi geçiren bir adamın hayatını kurtardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch ilginç bir haber ie gündemde. 

Apple Watch kalp krizi uyarısı sayesinde bir kullanıcısının hayatını kurtardı. 

9to5Mac'te yer alan habere göre, Apple Watch'ta yer aşan içinci parti uygulama HeartWatch, kullanıcının nabızının uyku esnasında hızla yükseldiğini fark etti ve hemen bu olay hakkında kullanıcıya uyarıda bulundu. 

Bu uyarıyı alan Scott Killian adlı 50 yaşındaki kişi tedbir amaçlı hastaneye gitti ve burada müşahide altında tutulduğu için kalp krizini hafif hasar ile atlattı. 

Konu ile ilgili ABD basınına konuşan Scott Killian "Eğer Apple Watch’umun uyarılarını dikkate almayıp uyumaya devam etseydim belki bir daha uyanamayacaktım" ifadelerini kullandı. 

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