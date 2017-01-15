 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Apple Watch'lar için Macintosh görünümlü şarj cihazı

»
Apple Watch'lar için Macintosh görünümlü şarj cihazı
Elago isimli şirketin geliştirdiği ve görünümüyle eski Macintosh'ların birebir aynısı olan şarj cihazı Apple Watch'ları işte böyle şarj ediyor.

1984 yılında ilk olarak karşımıza çıkan Macintosh'un artık adını unuttuysak da, geliştirici Elago Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri Apple Watch için nostaljik bir ürün geliştirdi. Amazon üzerinden 15 dolara satışa sunulan bu özel şarj cihazının diğer şarj aygıtlarından bir farkı yok; sadece Macintosh tasarımı ile retro tarz yakalanmaya çalışılmış.

15 dolardan satışa sunulan ürünün içine saat yerleştirildiğinde Macintosh ekranı gibi görünen kısımda Apple Watch'un ekranını görebiliyor, saati öğrenebiliyorsunuz.

58785f4f18c7730db80a6b52.jpg

Solda Apple Watch şarj cihazı, sağda ise gerçek bir Macintosh

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB robotlara 'elektronik insan kimliği' verebilir14 Ocak 2017 Cumartesi 16:12
  • Ünlü sitede seks skandalı!13 Ocak 2017 Cuma 18:40
  • iOS 10.2.1 beta 4 kullanıma sunuldu13 Ocak 2017 Cuma 18:21
  • Sony de akıllı telefonlar OLED ekrana geçiyor!13 Ocak 2017 Cuma 18:20
  • Otomobilinize holografik navigasyonlu ön cam geliyor13 Ocak 2017 Cuma 18:19
  • Otomobiliniz çalışsın siz para kazanın13 Ocak 2017 Cuma 18:18
  • Chrome’a FLAC desteği geldi!13 Ocak 2017 Cuma 18:16
  • Dirt Showdown ücretsiz oldu!13 Ocak 2017 Cuma 18:10
  • YouTube'dan flaş karar!13 Ocak 2017 Cuma 18:10
  • Gençler zararlı yazılımlara karşı bilgilendirildi13 Ocak 2017 Cuma 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti