Apple Watch'lar için Macintosh görünümlü şarj cihazı

Elago isimli şirketin geliştirdiği ve görünümüyle eski Macintosh'ların birebir aynısı olan şarj cihazı Apple Watch'ları işte böyle şarj ediyor.

1984 yılında ilk olarak karşımıza çıkan Macintosh'un artık adını unuttuysak da, geliştirici Elago Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri Apple Watch için nostaljik bir ürün geliştirdi. Amazon üzerinden 15 dolara satışa sunulan bu özel şarj cihazının diğer şarj aygıtlarından bir farkı yok; sadece Macintosh tasarımı ile retro tarz yakalanmaya çalışılmış. 15 dolardan satışa sunulan ürünün içine saat yerleştirildiğinde Macintosh ekranı gibi görünen kısımda Apple Watch'un ekranını görebiliyor, saati öğrenebiliyorsunuz. Solda Apple Watch şarj cihazı, sağda ise gerçek bir Macintosh