Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıttı

Apple’ın yeni akıllı saati, düşük güç modunda 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak olan Apple Watch Series 8 modellerinin başlangıç fiyatı ise 399 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 499 dolar) olarak açıklandı.

YENİ APPLE WATCH SE

Etkinlikte tanıtılan yeni Apple Watch SE, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı olacak. İkinci nesil Apple Watch SE’nin başlangıç fiyatı ise 249 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 299 dolar) olacak.

APPLE WATCH TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın akıllı saatlerinden Watch 8 serisi: 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 5 bin 999 TL

Apple Watch Ultra ise 27 bin 999 TL olarak Türkiye’de satılacak.

iPHONE MİNİ KALDIRILDI

iPhone mini sevenlere Apple’dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile Pro modelleri üretecek.

ÖN KAMERADA İLK KEZ OTO-FOKUS ÖZELLİĞİ

Apple’ın merakla beklenen iPhone 14’ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14’te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

SİM KARTA VEDA

İphone 14 ve 14 Plus’ta A15 çip kullanıldı. Apple’ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye’de bu özelliğin olması beklenmiyor.

iPhone 14 ve 14 Plus’ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

ŞEBEKE ÇEKMESE DE ÇAĞRI YAPILABİLECEK

Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

iPhone 14, ABD’de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14’ler 9 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak.

iPHONE 14 PRO VE PRO PLUS

iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak.

iPhone 14 Pro’da 48 MP’lik bir ana kamera bulunuyor. Pro’da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.

iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.

Phone 14 Pro Max’te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı.

Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.

iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max’ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPHONE 14’ÜN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 14, Türkiye’de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX’IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 14 Pro’nun Türkiye’deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max’ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı

YENİ iPHONE’LAR TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye’de 16 Eylül’de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül’den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max’in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

iPHONE’LARIN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ

Apple’ın llansmanı sonrası iPhone’ların Türkiye satış fiyatları da güncellendi. İşte iPhone’ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;

iPhone 14 Pro Max’ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL

iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL

iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL