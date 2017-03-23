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Apple Yeni Zelanda'da '10 yıldır hiç vergi ödemedi'

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Apple Yeni Zelanda'da '10 yıldır hiç vergi ödemedi'
Teknoloji devi Apple'ın Yeni Zelanda'da milyarlarca dolarlık satış beyan etmesine karşın en az 10 yıldır hiç vergi ödemediği haberleri üzerine, şirketin ülkedeki faaliyetleri tartışmaya açıldı.

New Zealand Herald gazetesinin araştırmasına göre Yeni Zelanda'da hiç vergi ödemeyen Apple, Avustralya'da ise 2007'den bu yana 26 milyar dolar vergi ödedi.

Apple Yeni Zelanda'nın bağlı bulunduğu ana şirket Avustralya'da kayıtlı ve iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, şirketler bu ülkelerin sadece birinde vergi ödüyor.

Şirket ise iddialar karşısında, düzenlemenin yasal olduğunu savundu.

Apple'dan yapılan açıklamada "Apple dünyada en çok vergi ödeyen şirketlerinden biri ve verginin toplumumuzda oynadığı önemli ve gerekli role saygı duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yasalara uyuyor ve kazandığımız her şeyin vergisini ödüyoruz. Apple bir iyilik gücü olmayı amaçlıyor ve Yeni Zelanda'da son 10 yıldır yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz" denildi.

Bazı vergi uzmanlarıysa, Avustralya'daki kurumlar vergisi Yeni Zelanda'dakinden yüzde 30 daha fazla olduğu için düzenlemenin garip olduğunu söyledi.

AB'yle hukuk mücadelesi

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi lideri Eş Başkanı James Shaw, "Bu ülkede hiç vergi ödememeyip yakalarını sıyırmaları gerçekten çok ilginç. Vergi bölümleri ürün tasarımcılarından daha yaratıcı" dedi.

Apple'ın dünya genelindeki vergi uygulamaları son yıllarda tartışmaya açıldı.

Şirket yetkilileri, 2014'te dünya genelinde elde ettikleri kârı, kurumlar vergisinin sadece yüzde 12,5 olduğu İrlanda'ya aktardıklarını itiraf etmişti.

Ancak Avrupa Komisyonu, Apple'ın ödediği vergi miktarının sadece yüzde 2 olduğunu söylemiş ve bunu yasadışı ilan etmişti.

Apple, İrlanda'ya geçmişe yönelik 13 milyar euro vergi ödeme talimatı ve Avrupa Birliği'yle büyük bir hukuk mücadelesi içinde.

Şirket, vergilerinin büyük bölümünü "ürünlerinin ve hizmetlerinin, yaratıldığı ve tasarlandığı" ABD'de ödediğini savunuyor.

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