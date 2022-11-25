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Apple'a bir darbe daha: 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı

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Apple'ın Çin'deki en büyük tedarikçisi Foxconn'un fabrikasında çalışan 20 binden fazla çalışanın işten ayrıldığı açıklandı.
Apple'a bir darbe daha: 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı

Reuters'ın Foxconn kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şirketin 2317.TW fabrikasında çalışan 20 binden fazla çalışan cuma günü işten ayrıldı.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikasından ayrılmalar, işçiler arasında hoşnutsuzluğu körükleyen prim krizi ve Noel tatili öncesinde üretimi kesintiye uğratan katı COVID-19 kısıtlamalarıyla boğuşan Tayvanlı şirkete yeni bir darbe indirdi.

İşten ayrılmaların Iphone üretimini ağır bir kesintiye uğratacağı tahmin ediliyor.

Foxconn sorumluluğu kabul edip, özür diledi

Tayvanlı imalat şirketi Foxconn, Çin'in Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrinde iPhone fabrikasında çalışan işçilerin prim ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle yaşanan protestolardaki sorumluluğunu kabul etti.

Şirketten yapılan açıklamada yeni işe alınan işçilerin prim ödemelerinin "teknik bir hatadan dolayı" yanlış hesaplandığını, "çalışanların endişelerinin giderileceği, makul taleplerinin yerine getirileceği" belirtildi.

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