Apple’da yaprak dökümü devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Apple’ın Jony Ive’den sonra görevi devralan lider endüstriyel tasarımcısı Evans Hankey’in şirketten ayrılacağı haberleri gelmişti. Hankey; Ive, kendi yaratıcı firmasını açmak için ayrıldığında halefi olarak atanmış ve üç yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü. Şimdi şirketten bir başka ayrılık haberi daha geliyor.

Bloomberg’in haberine göre, çevrimiçi perakendeden sorumlu başkan yardımcısı Anna Matthiasson şirketten ayrılıyor ve Bilişim Kurulu Başkanı Mary Demby de emekli oluyor.

Apple’da önemli roller üstlenen Matthiasson, Apple’ın çevrimiçi mağazasından sorumluydu ve Demby de Apple’ın hizmetleri ve üretiminin yanı sıra bu mağazayı işleten teknolojiyi yönetiyordu. Bloomberg, Karen Rasmussen’in artık çevrimiçi perakendeden sorumlu olacağını belirtirken, Demby’nin yerini kimin alacağının belirsiz olduğunu söyledi.

ÇEŞİTLİLİK HEDEFLERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Apple, bir süredir ayrılıklarla sarsılıyor. Jony Ive’nin 2019’da şirketten ayrılmasından bu yana endüstriyel tasarımdan sorumlu olan Evans Hankey, nisan ayında görevi bırakacak ve güvenlik sorumlusu Jane Horvath da yakında şirketten ayrılacağını duyurmuştu. Bir TikTok videosunda yaptığı kaba sözler nedeniyle geçen ay kovulan satın alma başkan yardımcısı Tony Blevins’in ayrılma şekli bu isimlerden farklı olsa da şirketle yolları ayrılan isimlerden bir diğeri.

Şirketteki ayrılıklar kadar ayrılan isimlerin çoğunluğunun kadınlardan oluşması da dikkat çekti. Oysa Apple’ın liderlik ekibinin çeşitliliği için büyük hedefleri vardı. Şirketin web sitesine göre, 2021’in sonunda küresel liderlik ekibinin yüzde 31,4’ünü kadınlar oluşturuyor ve şirket bu oranı yükseltmek için yeni hedefler belirlemişti.