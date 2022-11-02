  • BIST 4.077,97
  • Altın 989.388
  • Dolar 18.6171
  • Euro 18.4382
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Apple’da yaprak dökümü devam ediyor

»
Apple, son zamanlarda yönetim ekibindeki ayrılıklarla sık sık gündeme geliyordu. Şimdi Apple'dan iki yöneticinin daha ayrıldığı bildiriliyor.
Apple’da yaprak dökümü devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Apple’ın Jony Ive’den sonra görevi devralan lider endüstriyel tasarımcısı Evans Hankey’in şirketten ayrılacağı haberleri gelmişti. Hankey; Ive, kendi yaratıcı firmasını açmak için ayrıldığında halefi olarak atanmış ve üç yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü. Şimdi şirketten bir başka ayrılık haberi daha geliyor.

Bloomberg’in haberine göre, çevrimiçi perakendeden sorumlu başkan yardımcısı Anna Matthiasson şirketten ayrılıyor ve Bilişim Kurulu Başkanı Mary Demby de emekli oluyor.

Apple’da önemli roller üstlenen Matthiasson, Apple’ın çevrimiçi mağazasından sorumluydu ve Demby de Apple’ın hizmetleri ve üretiminin yanı sıra bu mağazayı işleten teknolojiyi yönetiyordu. Bloomberg, Karen Rasmussen’in artık çevrimiçi perakendeden sorumlu olacağını belirtirken, Demby’nin yerini kimin alacağının belirsiz olduğunu söyledi.

ÇEŞİTLİLİK HEDEFLERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Apple, bir süredir ayrılıklarla sarsılıyor. Jony Ive’nin 2019’da şirketten ayrılmasından bu yana endüstriyel tasarımdan sorumlu olan Evans Hankey, nisan ayında görevi bırakacak ve güvenlik sorumlusu Jane Horvath da yakında şirketten ayrılacağını duyurmuştu. Bir TikTok videosunda yaptığı kaba sözler nedeniyle geçen ay kovulan satın alma başkan yardımcısı Tony Blevins’in ayrılma şekli bu isimlerden farklı olsa da şirketle yolları ayrılan isimlerden bir diğeri.

Şirketteki ayrılıklar kadar ayrılan isimlerin çoğunluğunun kadınlardan oluşması da dikkat çekti. Oysa Apple’ın liderlik ekibinin çeşitliliği için büyük hedefleri vardı. Şirketin web sitesine göre, 2021’in sonunda küresel liderlik ekibinin yüzde 31,4’ünü kadınlar oluşturuyor ve şirket bu oranı yükseltmek için yeni hedefler belirlemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk Twitter’ın Yönetim Kurulunu Feshetti01 Kasım 2022 Salı 09:46
  • Oyun bağımlısı kişiler daha saldırgan ve cinsiyetçi çıktı01 Kasım 2022 Salı 00:09
  • Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu31 Ekim 2022 Pazartesi 21:20
  • Instagram Çöktü mü? Kullanıcı Hesapları Askıya Alınıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 17:19
  • Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı30 Ekim 2022 Pazar 23:32
  • Twitter’ı satın alan Elon Musk, kovduğu yöneticilere tazminat vermek istemiyor30 Ekim 2022 Pazar 11:53
  • ‘Twitter’dan kovulduk’ şakası sosyal medyada gündem oldu29 Ekim 2022 Cumartesi 23:00
  • Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticisi rekor tazminat aldıktan sonra konuştu29 Ekim 2022 Cumartesi 18:19
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google’dan özel doodle29 Ekim 2022 Cumartesi 09:52
  • Twitter’da yeni dönem… Elon Musk’tan sonra Twitter’ı neler bekliyor?28 Ekim 2022 Cuma 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti