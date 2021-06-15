Apple'dan iPhone ve iPad için yeni güvenlik güncellemesi: Yapın uyarısı

Apple eski model iPhone ve iPad cihazları için güvenlik odaklı bir güncelleme yayımladı. Apple, iOS 12.5.4 güncellemesi için "Yapılması tavsiye olunur" uyarısında bulundu.

Apple, iPad ve iPhone cihazları için yeni bir güncelleme çıkardı. Şirket eski model cihazları kapsayan güncellemenin acilen yapılmasını tavsiye etti.

Apple'ın iOS 12 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air' geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayımlayan Apple, "Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu cihazlar 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürüldü. Ancak Apple eski modellerine ilişkin güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ediyor.

iOS 13'ün yayına alınmasının ardından çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

DeviceAtlas adındaki bir şirketin raporuna göre iPhone kullanıcıların yüzde 8'i halen iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor. DeviceAtlas'ın bu verileri 2020 yılına ait.

Apple WebKit'teki açıkları da bu güncellemeyle giderdiğini duyurdu. Söz konusu açıklar uzun bir süredir telefonların sızılmasına neden oluyor.

Güncellemeyi Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek yapabilirsiniz.