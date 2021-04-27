  • BIST 1.392
  • Altın 469,514
  • Dolar 8,2123
  • Euro 9,9212
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA70 pozitif vaka,79 kişi taburcu edildi

Apple'dan 'maskeliyken Face ID açabilme' güncellemesi

» »
Teknoloji devi Apple, iOS 14.5 ile Faca ID yüz tanıma teknolojisinin maskeli yüzleri tanıyamama problemini ortadan kaldıracağını duyurdu. Ancak bu yenilik için kullanıcıların bir Apple Watch'a sahip olması gerekecek.
Apple'dan 'maskeliyken Face ID açabilme' güncellemesi

Teknoloji devi Apple, iOS 14.5 ile Faca ID yüz tanıma teknolojisinin maskeli yüzleri tanıyamama problemini ortadan kaldıracağını duyurdu. Ancak bu yenilik için kullanıcıların bir Apple Watch'a sahip olması gerekecek.

Apple kullanıcıları artık iPhone cihazlarının kilidini Apple Watch ile açabilecek. Böylelikle iOS 14.5 güncellemesi ile Apple cihazlardaki Face ID'nin maskeli yüzleri tanıyamama problemi ortadan kalkmış olacak.

 

iPhone kullanıcılarının iOS 14.5 sürümüne geçmesiyle özelliğin aktif olacağı belirtilirken, kullanıcıların aynı zamanda Apple Watch saatlerini de watchOS 7.4 versiyonuna geçirmeleri gerekecek.

Yeni güncellemeyle birlikte 'ayarlar' kısmında eşleştirmeyi gerçekleştiren kullanıcılar, yeni özelliği devreye sokabilecek.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin toparlanmaya başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 18:00
  • Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı26 Nisan 2021 Pazartesi 17:25
  • Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi25 Nisan 2021 Pazar 22:20
  • 'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'25 Nisan 2021 Pazar 21:44
  • Hindistan’da yine ‘rekor’ sayıda vaka: En kötüsü daha gelmedi25 Nisan 2021 Pazar 17:18
  • Uzay doktoru, astronotları sağlıklı tutmanın yollarını anlattı23 Nisan 2021 Cuma 23:03
  • 35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adam dolandırıcılıktan tutuklandı: Hepsine farklı doğum günü tarihi söylemiş23 Nisan 2021 Cuma 22:39
  • Avrupa Süper Ligi'nden ayrılanların başı dertte23 Nisan 2021 Cuma 22:20
  • Okul gezisinde öğrencileri striptiz kulübe götüren öğretmen görevden uzaklaştırıldı23 Nisan 2021 Cuma 21:52
  • Covid-19 dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı23 Nisan 2021 Cuma 21:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti