Apple’dan şarj kablosu kararı: Birçok kullanıcıyı etkileyecek karar

Avrupa Birliği'nde yasalaşan tek tip USB-C şarj girişi kararı ile ilgili Apple'dan bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği’nde elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan ve USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı türdeki şarj girişlerinin yerine tek tip şarj girişi kullanılmasını sağlayan yasanın onaylanmasından iki gün sonra Apple’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD merkezli şirketin üst düzey isimlerinden Greg Joswiak, Apple’ın da AB yasalarına uyacağını ve bundan böyle iPhone’larda USB-C girişlere geçiş yapılacağını açıkladı.

Wall Street Journal’ın California’da düzenlenen etkinliğine katılan Joswiak, iPhone’ların yeni şarj girişlerinin ne zaman kullanılmaya başlanacağına dair ise bir açıklama yapmadı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ise Apple’ın iPhone’larda gelecek yıl USB-C’ye geçeceğini iddia etti. Apple bir süre önce Mac bilgisayarları ve iPad’lerinde Lightning’den USB-C’ye geçmeye başlamıştı.

Avrupa Birliği genelinde uygulanacak karar kapsamında 2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

Bu sayede elektronik atık tüketiminin engellenmesi öngörülürken, 2026’da dizüstü bilgisayarların da kapsam içine alınması bekleniyor.