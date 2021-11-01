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Apple’dan Trafik Kazalarına Yönelik Yeni Özellik: Otomatik Olarak 911’i Arayacak

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Apple, iPhone'ların araba kazalarını algılamasını istiyor. Wall Street Journal'ın haberine göre; şirket, akıllı saatlerindeki benzer bir özelliği iPhone'lar için geliştiriyor.
Apple’dan Trafik Kazalarına Yönelik Yeni Özellik: Otomatik Olarak 911’i Arayacak

Önümüzdeki yıldan itibaren, trafik kazası geçiren iPhone kullanıcıları, telefonlarının otomatik olarak 911’i aramasını sağlayabilecek.

Apple Inc., The Wall Street Journal tarafından incelenen belgelere göre, iPhone’lar ve Apple Saat için “çarpışma algılama” adlı bir ürün özelliğini gelecek yıl kullanıma sunmayı planlıyor.

Çarpışma algılama; araba kazaları meydana geldiğinde, Apple cihazlarındaki yerleşik sensörlerden gelen verileri kullanıyor.

AKILLI SAATLERDEN SONRA SIRA iPHONE’LARDA

Apple, birkaç yıl önce akıllı saatinde, kullanıcıların sert bir düşüş yaşadığını algılayan ve onlara iyi olup olmadıklarını soran bildirime yanıt vermezlerse 911’i çeviren bir düşme algılama özelliği sunmuştu. Şirket, bu yıl iPhone işletim sisteminin en yeni sürümüne, yeni bir özellik ekledi; ancak bu yeni özelliği yayınlamamayı tercih edebilir.

Belgeler, Apple’ın iPhone ve Apple Watch kullanıcılarından anonim olarak paylaşılan verileri toplayarak özelliği test ettiğini gösteriyor. Apple ürünleri şimdiden 10 milyondan fazla şüpheli araç çarpması tespit etti ve bunların 50.000’den fazlası 911’i aradı.

Belgeler, Apple kullanıcılarının yeni algoritmanın test edilebilmesi için şirketle nasıl bilgi paylaştığını belirtmiyor. Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yapmayı da reddetti.

ODAĞINDA GÜVENLİK VE SAĞLIK VAR

Apple, akıllı telefonları için bu tip bir güvenlik özelliği sunan ilk şirket değil. Google, 2019’da Pixel akıllı telefonuna böyle bir özellik ekledi.

General Motors Co.’nun OnStar yan kuruluşu, 1996’dan beri OnStar ile donatılmış araçlarda “otomatik çarpışma tepkisi” sunuyor. Bir GM sözcüsüne göre, bu hizmet ayda 6.000’den fazla bildirime yanıt veriyor. OnStar kısa süre önce herhangi bir araçta kullanılabilen ve “mobil çarpışma müdahalesi” adı verilen bir akıllı telefon uygulaması tanıttı.

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre Apple, cihazlarında daha fazla sağlık ve güvenlik özelliği sunmak istiyor. Bunlar arasında Apple Watch’ta bir tansiyon ölçümü ve termometre, iPhone’da depresyon ve bilişsel gerilemeyi tespit eden algoritmalar ve ayrıca AirPods’ta duruş izleme ve bir termometre yer alıyor.

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