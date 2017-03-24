Apple’dan Türk hacker’ların iddialarına yanıt!

Bir Türk hacker grubu, milyonlarca iCloud hesabına erişebildiklerini iddia edip Apple'dan para sızdırmaya çalıştı. Apple'ın hackerlara cevabı gecikmedi.

Apple’ın iOS 5 ile birlikte kullanıcılarına sunduğu iCloud isimli yedekleme alanı, son dönemde oldukça fazla skandala konu oldu. Hackerların eline geçen hesaplar ve internette paylaşılan özel resimlerin ardından Apple’ın bugünlerde başı epeyce ağrıyor. Son olarak bir Türk hacker grubu Apple’ı milyonlarca iOS cihazını sıfırlamakla tehdit etmişti.

APPLE'IN ZAAFİYETİ YOK

Kendilerini Turkish Crime Family olarak tanımlayan bir grup hacker, Apple’ı ele geçirdiklerini iddia ettikleri 559 milyon iCloud hesabının bağlı olduğu iOS cihazları silmekle tehdit etmişlerdi. İddialarına kanıt olarak Apple’a bazı hesaplarla ilgili ekran görüntüleri göndermişlerdi.

Hackerlar, Apple’ın 7 Nisan 2017’ye kadar 75.000 dolar Ethereum/ Bitcoin veya 100.000 dolarlık iTunes hediye kartı ile kendilerine ödeme yapmasını, ödeme yapılmazsa milyonlarca iCloud hesabının bağlı olduğu cihazları sıfırlayacaklarını söylemişlerdi.

Bugün bir Apple yetkilisi Fortune sitesine yaptığı açıklamada iCloud ve Apple Kimliğini de içeren Apple sistemlerinden herhangi birinde herhangi bir ihlal bulunmadığını belirtti. İddia edilen e-posta adresleri ve parola listesinin önceden ihlal edilmiş üçüncü parti servislerden elde edilmiş olduğunu söyledi. Herhangi bir ihlal durumunda güvenlik güçleri ile birlikte hareket ettiklerini, bu sebeple kullanıcıların güvende olduğunu belirtti.