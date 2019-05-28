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Apple'ı Hackleyen 13 Yaşındaki Çocuğun Cezası Belli Oldu

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Geçen sene, 16 yaşındaki bir öğrencinin defalarca Apple’ın ağına girdiği ve çok miktarda güvenli veriyi indirdiği yakalanmıştı
Apple'ı Hackleyen 13 Yaşındaki Çocuğun Cezası Belli Oldu

Şimdi benzer bir dava, Apple sunucularına giren 13 yaşında daha genç bir çocukla mahkemeye taşındı.

Gençlerin ikisi de VPN kullanarak kimliklerini gizlemişlerdi ancak Apple, gençlerin kullandığı MacBook’ların seri numaralarından yerlerini tespit etti ve FBI’a bildirdi. 16 yaşındaki genç, geçen sene denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. 13 yaşındaki hacker ise son zamanlarda kendini savunmak için mahkemedeydi. 

Çocuğun avukatı Mark Twiggs, müvekkilinin ne yaptığının farkında olacak yaşa erişmediğini ve çok genç olduğunu savundu. ABC’ye göre Twiggs, “Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay keşfedildiğinde şirkette iş bulabileceğini umuyordu” dedi. Hakim, “Bilişim teknolojisi konusunda yetenekli bir birey olduğu çok açık ancak hiçbir şey, ona bu yeteneğini kötüye kullanma hakkını vermiyor” dedi. Mahkemenin sonunda çocuk mahkumiyet almadı ve dokuz ay boyunca davranışlarının izlenmesi şartıyla serbest bırakıldı. 

Apple ise konu hakkında hiçbir yorum yapmadı ancak daha önce söylediklerine atıfta bulundu:

Apple olarak ağlarımızı tedbirli bir şekilde koruyoruz. Bunun yanı sıra Bilgi güvenliği profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz de yalnızca tehditleri tespit edip bu tehditlere cevap vermek üzerine çalışıyor. Bu durumda ekiplerimiz, izinsiz girişi tespit etti, sınırladı ve olayı yetkililere bildirdi. Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliğini en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz ve müşterilerimizin hiçbir verisinin tehlikeye girmemesi için çabalıyoruz.” 

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