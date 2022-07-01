Apple’ın amiral gemisi iPhone 15. yılını kutladı… iPhone’un 15 yıllık gelişimi

Apple, amiral gemisi haline gelen iPhone'un 15. yıl dönümünü kutlarken biz de bu devrim niteliği taşıyan cihazın seneler içindeki gelişimine bakalım.

iPhone, hayatımıza ilk olarak Ocak 2007’de Steve Jobs’ın tanıtımıyla birlikte girdi. 2007’de hevesli bir izleyici kitlesine duyurulan iPhone, iletişim kurma ve hatta günlük hayatımızda adeta bir devrim yarattı. Her yıl yeni modellerle kendini geliştirerek piyasaya çıkmaya devam eden telefon, pek çok kişinin gözdesi olmayı başardı. Şimdi 15. yılını kutlayan bu cihazın nasıl geliştiğine ve teknoloji dünyasında nasıl bir yer edindiğine göz gezdirelim…

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

iPhone ilk olarak Haziran 2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ve kasım ayında altı ülkede daha piyasaya sürüldü. 1970’lerde Mac bilgisayarlarını ortaya çıkaran ardından 2001’de iPod’u kullanıma sunan Apple, takipçileriyle nasıl etkileşim kuracağını ve bir ürünü piyasaya sürerken nasıl heyecan yaratacağını iPhone’u çıkarmadan önce öğrenmişti.

Yeni bir telefonla da teknoloji meraklılarının karşısına çıkan marka, bütün bu deneyimlerinden yararlanmayı başardı.

iPhone için yapılan ilk incelemeler oldukça parlaktı. Özellikle Apple’ın ayrıntılara ve tasarıma gösterdiği özen dikkat çekti. Cihazla ilgili öne çıkan tek sorun ise ağ bağlantısıydı ki bu da cihazın kendisinden ziyade telefon operatör ağlarının düşük hızıyla ilgiliydi.

Ayrıca 4GB veya 8GB modellerle sınırlıydı. Bu, bugün mevcut olan 1 TB seçenekleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olsa da o zaman için devrim niteliğindeydi.

DÜZENLİ OLARAK YENİ MODEL ÇIKARMAYA BAŞLADI

iPhone 3G, geliştirilmiş veri hızı ve Apple App Store’un eklenmesiyle Temmuz 2008’de dünya çapında kullanıma sunuldu. Uygulama mağazası telefon işlevselliğinde önemli bir gelişme kaydetti. Kullanıcılar 3G’ye alışmaya başlayınca, yaklaşık bir yıl sonra da 3GS geldi.

Düzenli olarak yeni ürünleri piyasaya sürme döngüsü, Apple’ın başarısı için kritik öneme sahip oldu. Apple, düzenli güncellemeler yayınlayarak her yıl yeni sürümler konusunda beklentisi olan tüketici kitlesinin sadakatini de elinde tutmayı başardı.

İŞE YARAYAN ÖZELLİKLERLE İLERLEDİ

iPhone ailesi, 15 yıllık geçmişi boyunca boyut, hız ve depolama alanında iyileştirmelerle tüketici karşısına çıktı. Bazı özellikler pazarda yeni olmasa da Apple için kullanıcılarına sunabileceği ve Steve Jobs’ın hep üzerinde durduğu “işe yarayan, işlevsel” anlayışına uygun oldu. 2013’te iPhone 5S, kullanıcıların telefonlarının kilidini parmak iziyle açmalarına izin veren dokunmatik kimliği tanıttı. Bu, ilk olarak 2003 yılında Fujitsu F505i ile tanıtılmış olsa da Apple bu özelliğin sağlam bir uygulamasını sağladı.

2017 yılında piyasaya çıkan iPhone 8 ile Face ID özelliğini de beraberinde getirdi. Bu özelliğin zayıf yönleri olsa da yeni bir özellik olmasıyla dikkat çekti ve güncellemelerle de yaşanılan sorunları ortadan kaldırmaya çalıştı.

KAMERA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRDİ

Apple, kamera teknolojisinde de yıldan yıla iyileştirmeler yaptı. Orijinal model iki megapiksellik küçük bir kameraya sahipken, sonraki modellerde çözünürlüğü 12 megapiksele yükseltilmiş çoklu lensler yer aldı ve bu da piyasadaki birçok dijital kameraya rakip olmasını sağladı.

KABLOSUZ ŞARJ, KABLOSUZ KULAKLIK, EKSİLTİLEN KUTU İÇERİĞİ

Steve Jobs’ın sadeleşme ve işlevselliği artırma anlayışını taşımaya çalışan Apple, iPhone 8 ile kablosuz şarjı tanıttı. 2016’da iPhone 7’nin piyasaya sürülmesiyle standart 3,5 mm kulaklık soketini kaldırdı.

Müşteriler bazı değişimlerden mutsuz olsa da Apple, bu değişikliklerde geri adım atmadı. Kablosuz kulaklık konusunda müşterilerden sıkça şikayet alınca başlangıçta normal kulaklıkların bağlanabilmesi için bir adaptör sağladı. Bu aparatı iki yıl boyunca ücretsiz sunduktan sonra satın alınması gerekti. Haliyle 2016 yılında kablosuz kulaklık satışlarında bir artış oldu.

Benzer bir değişiklik, iPhone 12’nin piyasaya sürülmesiyle 2020’de yaşandı. Tüketicilerin çok sayıda yedek cihazı olduğunu öne sürerek ve çevreci duruşunu öne çıkararak, şarj cihazlarını kutudan çıkardı.

MÜŞTERİLERİNİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİ

Apple, kilitli ekranı “Touch ID” ve “Face ID” ile açma özelliklerini getirirken güvenliği sadece bununla da sınırlı tutmadı. İlk olarak iPhone 3G ile gelen AppStore’daki uygulamaların kullanıcıyı takip etmesini, geçtiğimiz yıl kullanıcının iznine bağlı tuttu.

Apple, 15 yıllık iPhone geçmişinde hem donanımı hem de yazılımı geliştirerek müşterilerinin sadakatini sağlamaya devam etti. Basit kullanım anlayışı, sade tasarımı öne çıkardı. Ve hatta yaptığı zamlara rağmen kullanıcılarının vazgeçemediği bir araç oldu.

15 YIL ÖNCE NE KADARDI?

İlk iPhone 1200 liraya satışa çıkmıştı. Şu anda ise Türkiye’de iPhone SE 13.500 lira; iPhone 13, 21 bin lira ve iPhone 13 Pro, 30 bin liraya satılıyor. Ancak depolama alanı daha fazla olduğunda bu modellerin fiyatlarında değişim yaşanıyor.

iPhone ilk defa çıktığında Türkiye’de asgari ücret 403 liraydı, şu anda ise asgari ücret 4.253 lira.