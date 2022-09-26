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Apple’ın başarısındaki sırrı Tim Cook anlatıyor: “Hâlâ Steve Jobs’ın şirketi”

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Apple CEO'su Tim Cook, şirketin başarısının arkasındaki sırrı anlatırken görevi devraldığı Steve Jobs'tan öğrendiklerine dikkat çekiyor. Cook, özellikle bir alışkanlığı Jobs'tan beri hâlâ devam ettirdiğini belirtiyor.
Apple’ın başarısındaki sırrı Tim Cook anlatıyor: “Hâlâ Steve Jobs’ın şirketi”

Tim Cook gibi başarılı bir CEO’ya sahip olduğu halde Apple denilince hâlâ akla ilk gelen isim hiç şüphesiz Steve Jobs. Jobs’tan görevi devralan Cook, şirketin başarısının arkasındaki sırrı açıklarken şirketin hâlâ Jobs’ın izlerini taşıdığını vurguluyor.

Tim Cook 2011’de görevi devraldığında, Apple yaklaşık 340 milyar dolar değerindeydi, şu anda ise 2,4 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip.

Bu göz kamaştırıcı başarının arkasında yer alan Cook ve Jobs çok farklı insanlar ve çok farklı liderler. Jobs, gelmiş geçmiş en ikonik girişimcilerden biriydi. Öte yandan Cook da tedarik zincirini düzene sokma ve şirketin sattığı her cihazdan büyük kârlar elde etme yeteneğiyle Apple’ı büyüten bir operasyon gurusu olarak biliniyor.

BOZULMAZ KURAL: HER PAZARTESİ SABAH TOPLANTI

Ancak iki liderin ortak bir özelliği var; daha doğrusu, Cook’un Jobs’tan öğrendiği ve bunca zamandır sürdürdüğü bir alışkanlık var: Cook, her pazartesi sabahı saat 9:00’da Apple’ın üst düzey yöneticileriyle buluşuyor.

Cook, bu ayın başlarında Kod Konferansı’nda bu alışkanlığa dikkat çekerek “Birçok yönden, hâlâ Steve’in kurduğu şekilde çalışıyor” dedi. Cook, bu noktada aslında Jobs’ın kusurusuz bir sistem kurduğundan bahsediyor.

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Jobs da daha önce 2008’de Fortune dergisine verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“Benim verebileceğimden daha iyi kararlar vermelerini istiyorum. Dolayısıyla bunu yapmanın yolu, onların her şeyi bilmelerini sağlamak, sadece işin kendi bölümlerinde değil, işin her bölümünde. Yani her Pazartesi yaptığımız şey, tüm işi gözden geçirmek. Bir hafta önce ne sattığımıza bakıyoruz. Geliştirme aşamasındaki, sorun yaşadığımız, talebin yapabileceğimizden daha fazla olduğu ürünlere bakıyoruz. Geliştirme aşamasında olan her şeyi gözden geçiriyoruz.

Ve bunu her hafta yapıyoruz. Apple’da çok fazla sürecimiz yok, ancak aynı sayfada kalmak için yaptığımız birkaç şeyden biri bu.”

Şimdilerde ise CEO Cook, bu alışkanlığın devam etmesi ile ilgili şunları söylüyor: “Bu, hâlâ Steve’in şirketi. Bu şekilde doğdu, hâlâ öyle. Onun ruhu her zaman bu şirketin DNA’sında olacak.”

Cook, Jobs’tan görevi devralmadan önce yıllarını Jobs’tan öğrenerek geçirmişti.

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