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Apple’ın Çalışanlarının Çantalarını Arama Israrı 30 Milyon Dolara Mal Oldu

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Apple’ın Çalışanlarının Çantalarını Arama Israrı 30 Milyon Dolara Mal Oldu
Apple’ın Çalışanlarının Çantalarını Arama Israrı 30 Milyon Dolara Mal Oldu

Apple, herhangi bir bilgi sızıntısına karşılık çalışanlarının her gün telefonlarını ve çantalarını aradığı için dava edilmiş ve arama boyunca çalışanların kaybettikleri sürenin ücretini karşılamadığı için de yasayı çiğnediğine karar verilmişti. Şirket, şimdi davayı çözmek için 30 milyon dolar ödemeyi teklif ediyor.

Apple ve çalışanlar arasındaki dava 2013 yılından beri görülüyor. Çalışanlarının çantalarını ve telefonlarını ararken onların zamanını alan şirket, bu süre için ödeme yapmadığı için dava edilmişti.

Geçen yıl dava, şirketin aleyhine ilerlemeye başlayınca bu yıl Apple’dan bir teklif geldi. Davacı avukat Lee Shalov, “Bu, yaklaşık sekiz yıllık zorlu bir davadan sonra ulaşılan önemli, geri dönüşü olmayan bir anlaşma” dedi.

“İŞE GELİRKEN ÇANTA VE iPHONE GETİRMEYİN”

Çalışanlar, 2013’te çalıntı mal veya ticari sır aranırken kendilerine ödeme yapılmadığını söyleyerek davayı başlattı. İşçiler, bu beş ila 20 dakikalık süreç boyunca hâlâ Apple’ın kontrolü altında olduklarını ve bu nedenle ücretin tazmin edilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Apple buna karşılık, çalışanlarına çantalarını veya iPhone’larını getirmemeyi seçebileceklerini ve böylece aramalardan kaçınabileceklerini söyledi.

Apple, bölge mahkemesinde daha önceki bir savaşı kazandı, ancak dava temyiz üzerine Kaliforniya Yüksek Mahkemesine gitti. Orada hakimler, Apple çalışanlarının çıkış aramalarını beklerken ve arama sırasında açıkça Apple’ın kontrolü altında olduğuna karar verdiler. Mahkeme, Apple’ın işe çanta getirmenin çalışanlara kolaylık sağladığı yönündeki iddiasını, özellikle de Apple’ın çalışanların iPhone’larını işe getirmek zorunda olmadıklarını düşündüklerini reddetti.

Yargıçlar, 2017 Tim Cook röportajına atıfta bulunarak “iPhone’u kendi çalışanları için gereksiz olarak nitelendirmesi, iPhone’u diğer herkesin hayatının entegre ve ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamasıyla doğrudan çelişiyor” dedi.

Davaya dahil olan Kaliforniya’daki yaklaşık 12.000 mevcut ve eski Apple Store çalışanı, yaklaşık 1.200 dolarlık bir maksimum ödeme alacak.

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