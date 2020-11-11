Apple'ın Çipi Tüm Dengeleri Değiştirebilir

Apple, One More Thing yani Bir Şey Daha sloganıyla sürpriz bir etkinlik daha gerçekleştirdi.

Etkinliğin yıldızı kesinlikle Apple M1 işlemciydi. Donanım ve yazılım uyumuyla dikkat çeken Apple M1, Apple'ın iddiasına göre kullanıcılara hayli iyi bir deneyim sunacak. 16 milyar transistör ile karşımıza çıkan işlemci, 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığına sahip. Bu haliyle Apple M1, dünyanın en hızlı CPU çekirdeği olarak tanımlanıyor.

USB 4.0 ile birlikte Thunderbolt bağlantı teknolojilerini destekleyen işlemci, ayrıca 8 çekirdekli grafik arabirimi kullanıyor. Yüksek performans sunmasının yanı sıra düşük güç tüketiminde bulunan Apple M1, 10W seviyesinde rakipleriyle karşılaştırıldığında performans konusunda neredeyse 2 kat daha iyi sonuç veriyor.

İşlemcinin yüzde 75 daha az güç tüketiminde bulunuyor olması da oldukça dikkat çekici.



Bu işlemciyi kullanan yeni nesil MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini de etkinlikte boy gösteren diğer ürünlerdi. Bu ürünlerin detaylarına hurriyet.com.tr/teknoloji sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta ise Apple'ın kendi işlemcisini üretmesiyle birlikte dengelerin değişecek olması. Apple'ın Intel'in ekosisteminden ayrılması Intel için büyük bir kayıp olsa da büyük resme baktığımızda Intel'in daha büyük bir yara aldığı söylenebilir.



Apple'ın çipleri Arm tabanlı olarak da adlandırılıyor. İşlemcinin emirleri nasıl yerine getireceğini kontrol eden sistem, İngiltere merkezli Arm şirketi tarafından geliştiriliyor. Fakat işlemcinin kendisi Apple'ın kendi tasarımı.

Microsoft da işletim sisteminin Qualcomm tarafından geliştirilen Arm çiplerinde çalışması için büyük çaba sarf etti. Bu yıl bu çiplerde çalışan ilk bilgisayarı Surface Pro X'i tanıtan Windows, bunu henüz yaygın kullanılır hale getiremedi. Windows bilgisayarların önemli bir kısmı Intel çipli bilgisayarlarda çalışıyor. Fakat Mac'lerin de Arm altyapısına geçmesinin bu alanda Windows'a da yardımcı olabileceği belirtiliyor.



INTEL İÇİN APPLE'I KAYBETMEKTEN DAHA KÖTÜ



Etkinliğin ardından açıklama yapan CSS Insight danışmanlık şirketinden Ben Wood, "Apple'ın bu hamlesi Arm çipli bilgisayarların kişisel bilgisayarlardan veri merkezlerine kadar kullanımını yayacak ve bu da bütün Arm sistemine yardımcı olacak."

Wood'a göre Intel'i asıl endişelendiren nokta Apple'ı kaybetmekten öte bu durumun ortaya çıkması.



Apple, böylece Eylül ayından bu yana üç etkinlik gerçekleştirmiş oldu. Ancak Aralık ayında yeni bir duyuruyla karşılaşırsak bu sürpriz olmayacak. Yeni nesil AirPods veya AirPods Pro'lar, Apple'ın yeni nesil kulak üstü kulaklıkları ve henüz duyurusu yapılmamış olan diğer sürpriz ürünler 2020 bitmeden duyurulabilir ya da gelecek seneye kalabilir.