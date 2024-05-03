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Apple'ın geliri azaldı

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ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, 30 Mart'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 4 azalmasına karşın 90,8 milyar dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Apple'ın geliri azaldı

Apple, 2024 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 30 Mart'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 4 azalışla 90,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 94,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi Apple'ın gelirinin söz konusu dönemde 90,01 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yüzde 2 azalarak 23,6 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı 2023'ün aynı döneminde 24,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Firmanın hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,52 dolardan 1,53 dolara çıktı.

Apple, ayrıca 110 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı. Söz konusu tutar, şirket tarihindeki en büyük hisse geri alım tutarı oldu.

iPHONE SATIŞLARI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE AZALDI

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları azalırken, bilgisayar satışları arttı.

iPhone satışlarının tutarı 30 Mart'ta sona eren 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 azalarak 45,9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde iPad satışlarının tutarı yüzde 16,7 azalışla 5,56 milyar dolara düşerken, Mac satışlarının tutarı yüzde 3,9 artışla 7,5 milyar dolara çıktı.

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