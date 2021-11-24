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Apple'ın iPhone'ları için 2023 bir milat olabilir!

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Apple'ın 2023'te iPhone'larda kendi tasarladığı 5G modemlere geçeceği bildiriliyor. Çıkan bir rapora göre, şirket kendi 5G modemlerinin üretimi için TSMC ile ortaklık kuracak.
Apple'ın iPhone'ları için 2023 bir milat olabilir!

Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte 5G'yi iPhone'lara getirdi. Böylece teknoloji devi 5G modem donanımını ilk kez bir iPhone'un içine yerleştirdi. Apple en yeni iPhone serisinde ise 5G modem tercihini Qualcomm'dan yana kullandı. Çıkan yeni bir rapora göre ise Apple, kendi modemleri için Çinli yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ile ortak bir şekilde harekete geçiyor.

APPLE İMZALI 5G MODEM YAKINDA GELİYOR

Gelen rapora göre Apple, gelecekteki iPhone'larda kullanılacak kendi 5G modemlerinin üretimi için TSMC ile ortaklık kurmayı planlıyor. Raporda TSMC'nin Apple'ın ilk 5G modem çiplerini 2023'te üretmeye başlayacağı bildiriliyor.

Apple'ın 2022'de iPhone 14'ü piyasaya süreceğini varsayarsak, Apple imzalı ilk 5G modemi iPhone 15'te (şimdilik böyle adlandırılıyor) görebileceğimizi söyleyebiliriz.

Konuya yakın kaynaklar, Apple'ın kendi 5G modem çipinin seri üretimi için TSMC'nin 4 nm üretim teknolojisini kullanmayı planladığını öne sürüyor.

Aslında Apple'ın kendi 5G modemini geliştirmesi çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şirket, 2019'da Intel'in 5G modem bölümünü satın almıştı. Aslında bu hareket nihai geçişin müjdecisiydi.

Apple'ın TSMC ortaklığıyla kendi 5G modemini geliştirmesi ise şirketin 5G modem tedarikçisi olan Qualcomm'dan uzaklaşmasına izin verecek gibi görünüyor.

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