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Apple'ın kurucu ortağından iPhone X itirafı: Karmaşık

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Apple'ın kurucu ortağından iPhone X itirafı: Karmaşık
Apple'ın kurucuları arasında bulunan Steve Wozniak,  markanın 10. yıla özel geliştirilen iPhone X ile ilginç bir açıklama yaptı.

Apple'ın kurucuları arasında bulunan Steve Wozniak,  markanın 10. yıla özel geliştirilen iPhone X ile ilginç bir açıklama yaptı. Wozniak,  telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikâyetçi olup; cihazın oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, katıldığı bir konferansta 10. yıla özel çıkarılan  iPhone X hakkında, ilginç bir itiraf geldi. 

NTV'de yer alan habere göre, Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikayetçi olan Wozniak, cihazın oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi. 

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