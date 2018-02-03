Apple'ın kurucu ortağından iPhone X itirafı: Karmaşık

Apple'ın kurucuları arasında bulunan Steve Wozniak, markanın 10. yıla özel geliştirilen iPhone X ile ilginç bir açıklama yaptı. Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikâyetçi olup; cihazın oldukça karmaşık olduğunu söyledi.
Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, katıldığı bir konferansta 10. yıla özel çıkarılan iPhone X hakkında, ilginç bir itiraf geldi.
NTV'de yer alan habere göre, Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikayetçi olan Wozniak, cihazın oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi.
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