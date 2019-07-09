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Apple'ın kurucusu Wozniak: Facebook'u silin

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Steve Wozniak, Facebook için çağrıda bulundu: Güvenliğiniz için hesaplarınızı silin.
Apple'ın kurucusu Wozniak: Facebook'u silin

Apple’ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, Facebook için uyarıda bulunarak kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

 

Medyaradar’ın haberine göre, Wozniak, Facebook’un gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğunu belirterek, “Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki” dedi. Wozniak, kullanıcıların özel hayatını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini ifade etti.

Wozniak’ın bu açıklamalarının nedeniyse 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook’ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar Facebook’un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.

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