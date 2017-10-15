Apple'ın kurucusundan yeni girişim

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, yeni bir startup projesini hayata geçirdi.

Steve Jobs ile birlikte Apple'ı Apple yapan kişilerin başında gelen Steve Wozniak teknoloji dünyasına yeni bir girişim ile döndü.

Steve Wozniak, yeni eğitim startup'ı ile teknoloji eğitimini herkese açmaya hazırlanıyor.

'Woz-U' adlı girişimini duyuran Wozniak, teknoloji alanında kullanıcılara çevrimiçi dersler almasını sağlamayı planlıyor.

Amacının sektördeki boşlukları doldurmak için insanlara kolay ulaşılabilir eğitim vermek olduğunu söyleyen Wozniak, Woz U'nun teknolojiyi daha az korkutucu hale getirmek için yaratıldığının altını çizdi.

Yapay zekanın önümüzdeki yıllarda pek çok sektörde işsizliğe yol açacağının öngörüldüğü şu günlerde Wozniak, kullanıcılara teknoloji alanında uzmanlaşmayı teklif ediyor.

1985 yılında Apple'dan ayrılan Wozniak, hala teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir isim.

Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg’e konuşan Wozniak, Apple’ın halefini açıklamıştı.

Wozniak, Apple'ın tahtına aday olacak şirket olarak Tesla'yı işaret etmişti.

Tesla'nın şu anda en doğru yolda ilerleyen şirket olduğunu belirten Wozniak, şirketin bir sonraki devrimsel ürünü piyasaya süren firma olacağını iddia etmişti.