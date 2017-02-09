Apple'ın merakla beklenen 'Uzay üssü' için geri sayım

2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın "Apple Kampüsü 2" adını verdiği, şirketin yeni merkez üssünün açılmasına resmi olmayan açıklamalara göre yalnızca birkaç ay kaldı.

2011 yılında, Jobs henüz hayatta iken mimari planları tamamlanan yapının 2015 yılında bitirilmesi öngörülüyordu.

Ancak "uzay üssü"ne benzetilen projenin 2 yıl gecikmesinde, belediyedeki onay sürecinin yanı sıra, Apple'ın ince eleyip sık dokuması da etkili oldu.

Öyle ki, ilk olarak inşaatı üstlenen iki firma proje devam ederken pes etti.

Öyle ki binanın inşaasında görev alanlardan bazıları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, yalnızca bir kapı kolunun tasarımının onayının 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Apple'ın inşaat firmalarına "çok sayıda" kural empoze ettiği, örneğin iç mimaride kullanılacak ahşap için 30 sayfalık bir rehber hazırlandığı söyleniyor.

Kampüsün iç mimarisinde çalışan işçiler, asansörlerde kullanılan kat düğmelerinin, iphone'ların "home" tuşuna benzediğini aktardı.

Bir inşaat yetkilisi ise tuvaletlerin tasarımının telefonun kendisini andırdığını söyledi.

"Apple Kampüsü 2"nin yangın yönetmeliklerine uygunluğunu denetleyen Santa Clara İtfaiye Departmanı yetkilisi, şirket yöneticileri ile yaptığı 15 toplantı sonrası, "Yangın işaretlerine daha önce hiç bu kadar vakit ayrıldığını görmemiştim" dedi.

Rakamlarla "Anagemi"

4 katlı dairesel yapının büyüklüğü 260 bin metrekare

1 milyar doları aşacağı tahmin edilen iç mimari ile birlikte toplam maliyet 5 milyar doları bulacak

İnşaatında toplam 13 bin kişi çalışıyor

Projenin tamamlanmasıyla 14 bin 200 Apple çalışanı binaya taşınacak

Dairesel yapı dünyanın en büyük kavisli camıyla çevrelenecek

Binanın inşaatında çalışan yetkililer, "detaylara fanatik bir özen" gösterilen yapının her yerinde Steve Jobs'un imzası olduğunu söylüyor.