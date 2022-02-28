Apple’ın Piyasaya Süreceği Katlanabilir Cihaz Akıllı Telefon Olmayacak

Teknoloji devi Apple da katlanabilir bir cihaz üzerine çalışmalarını sürdürüyor ama bu rakiplerinin piyasaya sürdüğü gibi akıllı telefon olmayacak.

Zorlu bir rekabetin sürdüğü akıllı telefon pazarında, Apple markasından da, uzun zamandır katlanabilir bir telefon modeli bekleniyordu. Çeşitli kaynaklara göre, Apple gerçekten de katlanabilir bir cihaz üzerine çalışıyor ama bu bir telefon değil. Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın piyasaya süreceği katlanabilir cihazın 20 inç olduğunu ve MacBook ya da iPad olarak konumlandırıldığını söyledi.

9to5Mac ise, DSCC CEO’su Ross Young tarafından gerekli ilk raporlamanın yapıldığını ve teknoloji devinin şu anda bu yeni ürün hakkında tedarikçilerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

YENİ KATLANABİLİR CİHAZIN AÇIKLANAN İLK ÖZELLİKLERİ

Yeni cihazın katlandığında klavyeli bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılma potansiyelinin olduğu ve açıldığında da harici bir klavye ile kullanılabilecek daha büyük bir monitör görevi gördüğü belirtildi.

Gurman, ayrıca, “Apple, fiziksel bir klavyeye bağlı katlanabilir 20 inçlik bir ekran üretebilir veya ekranın sadece bir tarafı sanal klavye olarak kullanılabilir” dedi.

Bu gelişmeler heyecan verici olsa da, Apple severlerin böyle bir cihazı kullanmaya başlaması yıllar alabilir. Young, “Cihazın piyasaya çıkması muhtemelen 2025’ten sonra, ancak 2026 veya 2027 olabilir” dedi. Halihazırda Apple’ın elinde çalışmalarını sürdürdüğü Apple Car ve AR/VR kulaklıklar gibi başka inovatif projeler de bulunuyor.