 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.162
  • Altın 151,204
  • Dolar 3,6561
  • Euro 4,3295
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Apple'ın sürücüsüz otomobili göründü

»
Apple'ın sürücüsüz otomobili göründü
Apple'ın sürücüsüz otomobilinin prototipi Silikon Vadisi'nde görüntülendi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sır gibi sakladığı proje göründü Apple'ın geçtiğimiz aylarda doğruladığı projenin prototipi Silikon Vadisi'nde görüntülendi. 

Aracın test sürüşü yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin otomobil planlarını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla açıklamıştı. 

Cook, gelen bir soru üzerine şirketin sürücüsüz otomobil üzerine çalışmalar yapacağını resmen duyurmuştu. 

Proje hakkında fazla detay vermekten kaçınan Cook, söz konusu projeyi "Büyük olasılıkla üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi" sözleriyle özetlemişti. 

Bu sektörde yer edinebilmek için bir süredir eleman transfer eden Apple'ın rakiplerine göre en büyük avantajı elbette rekor seviyedeki nakit rezervi. 

Apple elindeki bu nakit rezervi ile, ürettiği elektrikli araçlar ile adını duyuran 35.7 milyar dolar değerindeki Tesla ve 55.7 milyar dolar değerindeki Ford'u satın alması durumunda hala 111.6 milyar dolar nakit rezervi kalıyor. 

Apple'ın bu sektöre giriş kararı almasının ana sebebi kuşkusuz her geçen gün büyüyen pazar. 

McKinsey & CO'ya göre, 2030 yılına gelindiğinde bu sektörün 6,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD ve Japonya arasında mega savaş: Robotların savaşı gerçek oluyor!13 Ekim 2017 Cuma 14:06
  • Elon Musk hayaline bir adım daha yaklaştı13 Ekim 2017 Cuma 14:06
  • NASA isminizi Mars'a gönderecek12 Ekim 2017 Perşembe 14:14
  • Dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak bir rüzgar tarlası kurulabilir mi?11 Ekim 2017 Çarşamba 14:28
  • Tarihin ilk 360 derecelik uzay yürüyüşü videosu11 Ekim 2017 Çarşamba 14:12
  • Güneş arabaları yarışıyor11 Ekim 2017 Çarşamba 14:09
  • Rusya'dan düşünce gücüyle çalışan araba: Nöromobil11 Ekim 2017 Çarşamba 13:31
  • Yapay zekâlı 'tanrı' yaratmak için dini hareket kurdu10 Ekim 2017 Salı 09:17
  • Telefonda uzun süre oyun oynayınca kör oldu!10 Ekim 2017 Salı 09:12
  • Google 40 dilde tercüme yapabilen yeni kulaklıkları tanıttı06 Ekim 2017 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti