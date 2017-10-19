Apple'ın sürücüsüz otomobili göründü

Apple'ın sürücüsüz otomobilinin prototipi Silikon Vadisi'nde görüntülendi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sır gibi sakladığı proje göründü Apple'ın geçtiğimiz aylarda doğruladığı projenin prototipi Silikon Vadisi'nde görüntülendi.

Aracın test sürüşü yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin otomobil planlarını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla açıklamıştı.

Cook, gelen bir soru üzerine şirketin sürücüsüz otomobil üzerine çalışmalar yapacağını resmen duyurmuştu.

Proje hakkında fazla detay vermekten kaçınan Cook, söz konusu projeyi "Büyük olasılıkla üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi" sözleriyle özetlemişti.

Bu sektörde yer edinebilmek için bir süredir eleman transfer eden Apple'ın rakiplerine göre en büyük avantajı elbette rekor seviyedeki nakit rezervi.

Apple elindeki bu nakit rezervi ile, ürettiği elektrikli araçlar ile adını duyuran 35.7 milyar dolar değerindeki Tesla ve 55.7 milyar dolar değerindeki Ford'u satın alması durumunda hala 111.6 milyar dolar nakit rezervi kalıyor.

Apple'ın bu sektöre giriş kararı almasının ana sebebi kuşkusuz her geçen gün büyüyen pazar.

McKinsey & CO'ya göre, 2030 yılına gelindiğinde bu sektörün 6,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.