 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

AppStore’dan Google Play’e büyük fark!

»
AppStore’dan Google Play’e büyük fark!
Apple, 2017 yılının ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Apple, bu dönemde rekor bir gelir elde ederken, bu rekorda AppStore gelirleri de önemli rol oynadı.

AppStore, Google Play Store'dan çok daha fazla kazandı. Apple, açıkladığı rakamlara göre ilk çeyrekte 78.3 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirde iPhone satışları %69 gibi büyük bir paya sahip. Apple, bu çeyrekte 78.3 milyon iPhone satarak bir rekora imza atmış durumda.

Apple tarafından açıklanan rakamlarda en dikkat çeken şey, iPhone satışları ve bu satıştan elde edilen gelirdi. Bu çeyrekte toplam gelirin %10’una sahip olan AppStore’un da içinde bulunduğu servisler kategorisinin de önemli bir büyüme içinde olduğu görüldü.

Apple Pay, Apple Music, iCloud ve AppStore'un içinde yer aldığı servisler kategorisi, iPad satış gelirlerini geçti. Geliri 7.17 milyar dolar ulaşan bu kategori, çok yakında 7.2 milyar dolar gelire sahip olan Mac satışlarını da geçecek gibi görünüyor.

Tim Cook, AppStore’da şu anda 2.2 milyon uygulamanın kullanımda olduğunu açıkladı. Ancak burada önemli olan nokta yalnızca uygulama sayısı değil. Apple CEO’sunun bahsettiği diğer önemli şey, gelir miktarıydı. AppStore, artık Google Play Store’un gelirinin iki katına ulaşmış durumda.

Daha az uygulama ve daha az kullanıcı sayısına rağmen, AppStore gelirinin fazla olmasında tabi ki Android platformunda çoğu uygulamanın ücretsiz olmasının etkisi büyük. Ancak yine de gelir farkının bu kadar fazla olması bir hayli şaşırtıcı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yapay zeka Pokerde de insanları yendi03 Şubat 2017 Cuma 15:07
  • Snapchat halka arz hazırlığında03 Şubat 2017 Cuma 11:15
  • İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak03 Şubat 2017 Cuma 09:40
  • Japonya, nisan ayından itibaren birçok yere toplama kutuları koyacak02 Şubat 2017 Perşembe 20:10
  • İşte dünyanın en değerli markası!02 Şubat 2017 Perşembe 19:00
  • Yanlış mesaj attım derdine son: İşte yeni Whatsapp güncellemesi!01 Şubat 2017 Çarşamba 10:14
  • Hasta ve yaşlı bakımı için robotlar devreye girecek01 Şubat 2017 Çarşamba 09:20
  • iPhone, Çin’i kaybetti!01 Şubat 2017 Çarşamba 09:15
  • iPhone’un batarya sorunu çözülemiyor!27 Ocak 2017 Cuma 23:10
  • Whatsapp’da ekran görüntüsü alınca bildirim mi gidecek?27 Ocak 2017 Cuma 21:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti