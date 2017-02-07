AppStore’dan Google Play’e büyük fark!

Apple, 2017 yılının ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Apple, bu dönemde rekor bir gelir elde ederken, bu rekorda AppStore gelirleri de önemli rol oynadı.

AppStore, Google Play Store'dan çok daha fazla kazandı. Apple, açıkladığı rakamlara göre ilk çeyrekte 78.3 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirde iPhone satışları %69 gibi büyük bir paya sahip. Apple, bu çeyrekte 78.3 milyon iPhone satarak bir rekora imza atmış durumda.

Apple tarafından açıklanan rakamlarda en dikkat çeken şey, iPhone satışları ve bu satıştan elde edilen gelirdi. Bu çeyrekte toplam gelirin %10’una sahip olan AppStore’un da içinde bulunduğu servisler kategorisinin de önemli bir büyüme içinde olduğu görüldü.

Apple Pay, Apple Music, iCloud ve AppStore'un içinde yer aldığı servisler kategorisi, iPad satış gelirlerini geçti. Geliri 7.17 milyar dolar ulaşan bu kategori, çok yakında 7.2 milyar dolar gelire sahip olan Mac satışlarını da geçecek gibi görünüyor.

Tim Cook, AppStore’da şu anda 2.2 milyon uygulamanın kullanımda olduğunu açıkladı. Ancak burada önemli olan nokta yalnızca uygulama sayısı değil. Apple CEO’sunun bahsettiği diğer önemli şey, gelir miktarıydı. AppStore, artık Google Play Store’un gelirinin iki katına ulaşmış durumda.

Daha az uygulama ve daha az kullanıcı sayısına rağmen, AppStore gelirinin fazla olmasında tabi ki Android platformunda çoğu uygulamanın ücretsiz olmasının etkisi büyük. Ancak yine de gelir farkının bu kadar fazla olması bir hayli şaşırtıcı.