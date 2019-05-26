  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

AP’ye Kıbrıslı Türk aday

» »
Kıbrıslı Türk Prof. Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum AKEL partisi tarafından aday gösterildi. Her iki toplumun oylarına talip olan adayın seçilme şansı yüksek.
AP’ye Kıbrıslı Türk aday

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Niyazi Kızılyürek de milletvekili adayları arasında yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) tarafından aday gösterilen Kızılyürek, seçilmesi durumunda tüm Kıbrıslıların sesi olacağını ve adadaki bölünmüşlüğün aşılmasına katkı sağlamayı umduğunu ifade etti. Güney Kıbrıs’ta siyasi hayatın bir parçası olan AKEL’in, Kıbrıslı bir Türk’ü aday göstermesinin tarihlerinde ilk kez yaşandığını belirten Kızılyürek’in adaylığı Kıbrıs’ta çok uzun süredir var olan, Rum partilerinin Türk aday göstermeme tabusunun da yıkılması anlamına geliyor.

Neden AKEL?

Kıbrıs’ın her iki tarafında seçim kampanyasını yürüten 59 yaşındaki Kızılyürek, adanın yeniden birleşmesini ve 2017’den bu yana tıkanan buna yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor. Niyazi Kızılyürek, komünist bir partiden aday olmasına sebep olarak da, AKEL’in Kıbrıslı Türkleri eşit gören ve adada çözüm olarak, toplumların bir arada yaşadığı federal bir yapıyı savunan tek parti olmasını gösterdi. Güney Kıbrıs’ta iktidarda olan DİSY (Demokrat Seferberlik Partisi) ise AKEL'in Türklerin oyunu almak için Kızılyürek’i aday gösterdiği görüşünde.

"Kızılyürek’in adaylığı bir fırsat"

Kıbrıs Lefkoşa Üniversitesi’nden Siyasal Bilimler Uzmanı Prof. Hubert Faustmann, Kızılyürek’in adaylığının bir fırsat olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin bu sayede kamusal konularla ilgili sesini duyurabileceğini belirtti. Faustmann, 1963 yılından bu yana ilk kez bir Kıbrıs Türkü için, Güney Kıbrıs’ta da oy kullanılabileceğine dikkat çekti.

Niyazi Kızılyürek Gazimağusa'da seçim çalışmasında

Kıbrıs’ta faaliyet gösteren araştırma merkezi PRİO’da görev yapan Mete Hatay da Niyazi Kızılyürek’in adaylığının, adada var olan statükoyu sorguladığını belirtti. Hatay, Kıbrıslı Türklerin artık görünmez olmak istemediklerini ve Avrupa Birliği vatandaşları olarak seslerinin duyulmasını arzu ettiklerini ifade etti. Hatay, Kıbrıs’ın yakın tarihinde ilk kez bir adayın her iki toplum tarafından seçilebileceğini vurgulayarak, bunun normalde, toplumların hep kendi adaylarını seçtiği Kıbrıs’ta tabuların yıkılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın karmaşık durumu

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı bulunuyor. Ancak çok sayıda Kıbrıs Türk’ü böyle bir hakka sahip olduğundan habersiz. Diğer yandan, AP seçimlerinde oy kullanacak olan Kıbrıslı Türklerin, bunun için Güney Kıbrıs’a geçmeleri gerekiyor. Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Barış Harekatı’ndan bu yana Kıbrıs fiili olarak ikiye bölünmüş durumda. Adanın kuzeyinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Kıbrıs’ı 2004’te bünyesine dahil eden Avrupa Birliği ise, resmi olarak Kıbrıs’ın tamamını Birliğin bir parçası olarak görüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'İsrail'deki Eurovision yarışmasında Filistin bayrağı açan Hatari grubu ceza alabilir'20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:37
  • Avusturya Başbakan Yardımcısı’nın rüşvet görüntüleri ortaya çıktı18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:54
  • Avusturya hükümetinden uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:01
  • AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:57
  • Babalık testi yapmayı reddeden eski Belçika Kralı her gün 5 bin euro ödeyecek17 Mayıs 2019 Cuma 10:11
  • Avusturya’da ilkokul öğrencilerine türban yasağı getirildi16 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
  • ETA’nın firari lideri Fransa’da yakalandı16 Mayıs 2019 Perşembe 10:43
  • Almanya'da peş peşe bulunan 5 ceset, Ortaçağ tipi bir tarikatı işaret ediyor16 Mayıs 2019 Perşembe 09:34
  • Alman firmaların araştırma-geliştirme harcamaları rekor kırdı15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:21
  • Danimarkalı politikacı porno sitesine ilan verdi: İşinizi bitirince oy verin14 Mayıs 2019 Salı 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti