Ara bölge mayınlardan temizlendi

Resmî kaynakların Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) verdikleri bilgiye göre, ara bölge içindeki mayın temizleme işlemi tamamlandı. Ara bölge içinde başka mayın tarlası bulunmuyor.

Rum Resmi kaynakları, mayınların bulunduğu yerlerin "tehlikeli olmayan ve aynı zamanda varlığını sürdürmelerinin gerekli olduğu yerler olduğunu, mayınların temizlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığında tüm mayın tarlalarının temizlenmesinin söz konusu olmadığını belirttiler; anlaşmanın ara bölgedeki mayın tarlalarının temizlenmesi olduğuna dikkat çektiler.

Kalan mayınların tanksavar mayınlar olduğunu, ara bölgeden kimsenin geçmemesi için savunma amacıyla gerekli olduğunu ifade eden resmî kaynaklara göre, Ottowa Sözleşmesi kapsamında Anti-Personel Mayınların Kaldırılması yükümlülüğü olduğu için mayın tarlalarında ve depolarda bulunanların hepsi imha edildi.

Resmî kaynaklar, “Kıbrıs Cumhuriyeti tüm anti-personel mayınlarını imha etti. Eğer geriye kalanlar varsa, bunlar mayın tarlalarında ya da depolarda bulunan Türk ordusuna ait mayınlardır” dediler.

UNFICYP’in mayın temizlemeye ilişkin bilgi notuna göre, 2024 yılı itibarıyla Kıbrıs adası genelinde 7.000’den fazla anti-personel ve tanksavar mayınının hâlâ toprakta kaldığı ve iki milyon metrekarelik alanı etkilediği tahmin ediliyor. 1963/64 ve 1974 olaylarında hem Kıbrıs Rum Millî Muhafız Ordusu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ara bölgeye ve dışına mayın döşedi.

Kara mayınları yaşlandıkça etkisiz hâle gelmiyor; aksine zamanla daha dengesiz hâle gelebiliyor.

Temmuz 2016'dan bu yana UNMAS, UNFICYP'in ayrılmaz bir bileşeni hâline geldi ve mayın faaliyeti planlaması, koordinasyonu, mayın temizleme kapasitesi, kalite güvence denetimi ve mayın faaliyeti bilgileri için veri yönetimi konularında özel uzmanlık sağladı.

2004 ile 2011 yılları arasında ara bölgeden 27.000 mayın temizlendi.