Ara bölge ve Rum malları için baskı yapıldığı iddia edildi

Fileleftheros gazetesi “Ara Bölge ve Kıbrıs Rum Mallarıyla Pressing” başlıklı haberinde, Türk tarafının kendi gündeminin ele alınması için Rum tarafına baskı yaptığını ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi “Ara Bölge ve Kıbrıs Rum Mallarıyla Pressing” başlıklı haberinde, Türk tarafının kendi gündeminin ele alınması için Rum tarafına baskı yaptığını ileri sürdü.

Türk tarafının “sürekli ve sistematik bir şekilde ara bölgeyi ihlal ettiğini” yazan gazete, Kıbrıs Rum malları konusunda ise Türk tarafının, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları konusunda Kıbrıslı Rumları cesaretlendirme planını ileriye götürdüğünü savundu.

Türk tarafının, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki özellikle kapalı Maraş ile ilgili başvuruları ileriye götürdüğünü savunan gazete TMK Başkanı Növber Ferit Vechi’nin kapalı Maraş ile ilgili 506 başvurudan bahsettiği açıklamasına da yer verdi.

Öte yandan Politis gazetesi “Ara Bölge Tartışmalı Bölge Haline Geldi” başlıklı yorumsal haberinde ise özellikle Kıbrıs Rum toplumundaki en temel endişelerden birinin, Kıbrıs sorununun bütününün ötesinde, ara bölge statüsünün sıkça ihlal edilmesi olduğunu ileri sürdü.

Türk tarafının “Crans Montana sonrasında ara bölgeyi, iki devlet arasındaki tartışmalı toprak olarak gösterme girişiminde bulunduğunu” ileri süren gazete, ara bölgenin statüsüyle ilgili tarihi olgulara da geniş yer verdi.