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Ara bölgede bir araya geldiler!

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin ortak toplantılar çerçevesinde bir araya geldi.
Ara bölgede bir araya geldiler!

Ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer alan toplantıda, toplantıya ev sahipliği yapan Kıbrıs Yeşiller Partisi-Vatandaşlar İşbirliği’nin önerisiyle “2023: Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı bir başka yıl? Riskler, zorluklar ve beklentiler” başlığıyla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Slovakya Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre katılımcılar toplantının sonunda yaptıkları ortak açıklamada,  statükonun sabit olmayan ve artarak daha kötü hala gelen risklerinin altını çizdiler, Kıbrıs’taki ve bölgedeki mevcut durumu değerlendirdiler.

Adadaki statükonun kabul edilemez olduğu belirtilen ortak açıklamada, kapsamlı bir çözüme ve AB müktesebatının adanın tümünde uygulanmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına acilen ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, güven yaratıcı önlemlerin ve Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki iş birliğini teşvik etme çabalarının artırılması gerektiğinin de altı çizildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ev sahipliğindeki bir sonraki toplantı 28 Şubat Salı günü yapılacak.

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