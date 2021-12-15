Ara Bölgede Bir Araya Gelen Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Siyasi Partiler Ortak Enerji Politikası Geliştirilmesi Konusunu Ele Aldı

Lefkoşa ara bölgede rutin olarak bir araya gelen Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti temsilcileri, ortak enerji politikasının ekonomik entegrasyon için bir katalizör olabileceği düşüncesini paylaştı.

Toplantıyı organize eden Slovak Büyükelçiliğinden yayınlanan, toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin onayladığı açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin ekonomik işbirliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik siyasi sürece ve diyaloğa yardımcı olacağı, bir çözümün de tüm Kıbrıslıların ekonomik ve sosyal refahına olacağı görüşünü paylaştığı ifade edildi.

Temsilcilerin ayrıca, daha az kirlilik yaratan enerji kaynakları ve daha çok yenilenebilir yöntemlerle elde edilen enerjilere yönelinmesi gerektiği görüşünde olduğu ve “ekonomik entegrasyon için ortak enerji politikasının katalizör” olacağına inanç belirttiği kaydedildi.

Toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin, yeşil enerjiye geçiş için ayrılan AB desteklerinin her iki toplumun yararına kullanılması gerektiği, ekonomi alanındaki işbirliklerinin adada iki kesim arasındaki güvenin artmasına yardımcı olacağı görüşünde olduğu da ifade edildi.

Slovak Büyükelçiliğinin davetiyle yapılan siyasi parti toplantıları bugün Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evinde yer aldı.