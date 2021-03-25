Ara Bölgede bulunan ceset konusunda iki tutuklama daha

“Kiracıköy” (Athienu) yakınlarındaki ara bölgede bir kadın cesedinin bulunmasının ardından Rum polisinin yürüttüğü soruşturmada, tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, geçtiğimiz günlerde “Athienu” (Kiracıköy) yakınlarında ara bölgede bir tarlada bulunan kadın cesedine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili dün iki erkek şahsın daha tutuklandığını yazdı.

Gazete, Rum polisinin incelemelerinin, kurbanın beyaz tenli, Avrupalı bir kadın olduğunu ortaya koyduğunu belirtirken, ilk olarak tutuklanan 32 yaşındaki Mısır uyruklu şahsın ardından dün de 31 ve 36 yaşlarında, yine Mısır uyruklu iki erkek şahsın daha tutuklandıklarını aktardı.

Rum polisi, cinayetin yaklaşık beş ay önce işlendiğini ve kadının battaniyeler ve naylonlara sarılarak üç kişi tarafından Lefkoşa’da atılı olduğu yerden çıkarılarak, bulunduğu noktaya bırakıldığını düşünüyor.