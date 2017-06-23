Ara bölgede "Bum!" oyunu sahnelenecek

Mayın patlamasında geçici işitme kaybı yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumu konu alan “Bum!” oyunu, 29 ve 30 Haziran’da ara bölgedeki Taksim sahasında sahnelenecek.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden yapılan açıklamada, İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi himayelerinde ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü desteği ile sahnelenecek oyun saat 18:45’te başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Oyunda, ara bölgede mayın patlamasının etkisinden dolayı geçici işitme kaybına uğrayan bir Kıbrıslı Rum bir de Kıbrıslı Türkün yaşadığı trajikomik olaylar yansıtılıyor.

Türkçe, Rumca ve İspanyolca dilleri kullanılan oyunda Türkçe altyazı desteği de olacak.