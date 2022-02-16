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Ara Bölgede Kaybolan Kız Çocuklarının İkincisi de Bulundu

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Ara Bölgede Kaybolan Kız Çocuklarının İkincisi de Bulundu
Ara Bölgede Kaybolan Kız Çocuklarının İkincisi de Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin dün ara bölgede devriye gezdikleri sırada “Athienu” (Kiracıköy) yakınlarında 3 yaşında bir kız çocuğu tespit etmelerinin ardından, çocuğun kayıp olan ikiz kardeşini de “Purnara Mülteci Kampı”nda bulduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Pakistan uyruklu bir ailenin dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla geçmeye çalışırken 3 yaşında iki kız çocuğunu kaybetmeleriyle başlayan olayların, her iki çocuğun da bulunarak aileye teslim edilmesiyle mutlu sonla bittiğini yazdı.

Gazete, her şeyin, KKTC’de ikamet eden Pakistan uyruklu bir ailenin, önceki gece “Athienu” (Kiracıköy) köyü yakınlarındaki ara bölgeden, siyasi sığınma talebinde bulunma amacıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırlarken başladığını iddia etti.

Pakistanlı ailenin ve yanlarında bulunan Nijeryalı diğer bir grup kaçak mültecinin ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken Türk yetkililerce fark edildiklerini, yaşanan karmaşada 3 yaşlarındaki ikiz kız çocuklarının kaybolduğunu belirten gazete, Pakistanlı ailenin KKTC’ye geri döndüğünü, çocuklardan birinin ise BM askerlerince ara bölgede tespit edildiğini aktardı.

Söz konusu çocuğun Rum yetkili makamlarına teslim edildiğini ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, ikinci bir çocuğun daha kayıp olduğunun öğrenilmesi sonrasında bölgede yoğun bir arama çalışması başlatıldığı vurgulandı. Sınırı kaçak yollarla geçmeyi başaran bir Nijeryalı’nın, diğer kız çocuğunu karmaşa sırasında alarak kendisiyle birlikte Güney Kıbrıs’taki “Pundara Mülteci Kampına” götürdüğü belirtildi.

Habere göre, Nijeryalı kadının, çocuğun kendisinin olmadığını bildirmesi sonrasında doğan şüpheler üzerine çocuğun fotoğrafı KKTC’deki annesine gösterildi ve böylece çocuğun kayıp olan ikinci çocuk olduğu anlaşıldı.

Gazete, her iki çocuğun da Ledra Palace sınır kapısından BM ve Rum polisi gözetiminde Pakistanlı aileye teslim edildiklerini vurguladı.

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