  • BIST 101.422
  • Altın 282,073
  • Dolar 5,8306
  • Euro 6,4054
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ara bölgede kayıp şahıslar atölye çalışması yapılacak

» »
Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), “Kayıp Şahıslar Mekanizmaları: Kaderi Açıklamak ve Aileleri Desteklemek” başlıklı uluslararası uzman atölye çalışmasının açılışı için ortak bir basın toplantısı düzenleyek.
Ara bölgede kayıp şahıslar atölye çalışması yapılacak

Barış Gücü’nden (UNFICYP) verilen bilgiye göre, 16-17 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa'daki Ledra Palace Otel'de yapılacak etkinlik için,  16 Ekim’de saat 09.00’te  basın toplantısı yapılacak.

Bu uzman atölyesi, ICRC'nin kayıp kişiler konusunda başlattığı dünya çapındaki çabanın bir parçası olurken Lefkoşa da uzmanlara ev sahipliği yapacak beş küresel mekândan biri olarak seçildi. 

Atölye çalışmasının özel amacı, kayıp insan aileleri yararına insani müdahaleyi geliştirmek için kayıp kişiler üzerinde etkili mekanizmaların kurulması üzerinde çalışan temsilcileri ve uzmanları bir araya getirmek olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada atölye çalışmasını takip etmek isteyen basın mensuplarının 14 Ekim Pazartesi 15.00’e kadar unficyp-public-information-office@un.org e-posta adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerektiği ve basin kartlarıyla birlikte etkinlik günü saat 08.45’te Ledra Palace Otel’de hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne ve Ürdünlü belediye başkanlarını kabul etti08 Ekim 2019 Salı 13:23
  • Baybars: “23 Ekim’den itibaren onlıne ikamet izni alınabilecek”08 Ekim 2019 Salı 12:57
  • Sol Hareket ve TİP, Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı düzenliyor08 Ekim 2019 Salı 12:56
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borçların kapatılması için uyarı08 Ekim 2019 Salı 12:47
  • YDP 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı.08 Ekim 2019 Salı 12:43
  • KTAMS, Gardiyanlar Günü’nü kutladı08 Ekim 2019 Salı 12:36
  • Talat, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu08 Ekim 2019 Salı 12:25
  • Görünmez kaza: Zeytin toplarken beton zemine düşüp ağır yaralandı08 Ekim 2019 Salı 11:50
  • Müstahdem tarafından hırsızlık08 Ekim 2019 Salı 11:48
  • Başkasının kimliğine bürünen bir şahıs tutuklandı08 Ekim 2019 Salı 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti