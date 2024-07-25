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Ara bölgede mahsur kalan mültecilerin sayısı 53’e yükseldi

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Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian'ın bugünkü haberinde ara bölgedeki mültecilerin sayısının 30’dan 53'e çıktığı belirtildi.
Ara bölgede mahsur kalan mültecilerin sayısı 53’e yükseldi

KKTC’den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken Yeşil Hat'ta mahsur kalan mültecilerin sayısı artıyor. 

Amerikan gazetesi New York Times'ın (NYT) hazirandaki haberinde Yeşil Hat'ta sıkışıp kalan mülteci sayısı 30 olarak paylaşılmıştı. 

Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian'ın bugünkü haberinde sayının en az 53'e çıktığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki bölgede mültecilerin kalması için ikinci bir kamp daha kurulduğu aktarıldı.

Tampon bölgede mahsur kalanlar arasında kadınların ve çocukların yanı sıra kanser hastalarının olduğu da yazıldı.

Çoğunu Suriyelilerin oluşturduğu mültecilerden 8'inden haber alınamadığı bildirildi.

Kayıp kişiler arasında refakatsiz iki çocuğun yer aldığı aktarıldı. 8 mülteciden en az yarısının, Yeşil Hat'tan kaçıp Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki mülteci kabul merkezi Pournara'ya iltica talebinde bulunduktan sonra ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Bunlara ek olarak hafta sonu İran ve Nijerya uyruklu 4 kişinin daha KKTC'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Kamplardaki mülteciler arasında Kamerun, Irak, Sudan ve Afganistan uyruklu kişiler de yer alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Emilia Strovolidou, Yeşil Hat'taki durumun Avrupa Birliği (AB) yasalarına aykırı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 

“Bu insanların sığınma taleplerinin, AB hukuku kapsamında güvence altına alınması ve incelenmesi gerekiyor. Belirsizlik içinde sıkışıp kalma durumu kabul edilemez, onlar için uygulanabilir bir çözüm geliştirmeliyiz”

Avrupa Komisyonu da bir AB üyesi olarak Rum yönetiminin, yasalar uyarınca "sınırda ya da transit bölgede" yapılan uluslararası sığınma başvurularını kabul etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Batılı devletlere ait 12 büyükelçilikten diplomatik heyetlerin, mültecilerin tutulduğu kampları bugün ziyaret etmesi planlanıyor.

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