Ara bölgedeki dikenli teller gelecek hafta sökülmeye başlanacak

Fileleftheros gazetesi, eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emriyle yerleştirilen ve bakanın adıyla anılan dikenli tellerin, amaca hizmet etmediği ve beklenen sonucu vermemesi gerekçesiyle iki ay önce sökülmesine karar verildiğini anımsattı.

Dikenli tellerin, Bayındırlık Dairesi ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) iş birliğiyle sökülmesine başlanacağını yazan gazete, kullanılabilir durumda olan dikenli tellerin, askeri kışlaların etrafının çevrilmesi için kullanılmak üzere RMMO tarafından teslim alınacağını belirtti.

Habere göre dikenli tellerin sökülmesine, güvenlik nedeniyle açıklanmayan bir noktadan başlanılacak.

Göç Müsteşarı Yoannidis

Gazete aynı haberinde Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta bulunan ve siyasi sığınma başvurusunda bulunan 560 Suriyeli sığınmacının, ülkelerine geri dönmek istemelerinden dolayı, başvurularını geri çektiğini yazdı.

Habere göre Yoannidis açıklamasında ayrıca, Suriye’deki durum istikrarlı hale geldiği sürece geri dönmek isteyenlerin sayısının artacağına dair öngörüsünü de dile getirdi.