Ara Bölgedeki Domuz Çiftliğinden Yayılan Kötü Kokuyla İlgili Önlemler Alınması Talebi

Lefkoşa’ya bağlı Engomi Belediyesi’nin, Tarım Bakanlığı’ndan ara bölgede, özellikle “Paleometoho” (Eskimetoş) bölgesinde bulunan domuz çiftliğinden kaynaklanan ve Engomi ile Lakatamya belediye sınırları içerisindeki yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen kötü koku sorununun ele alınmasıyla ilgili sonuç getirici önlemler alınması istediği belirtildi.
Alithia gazetesinde yer alan haberde, Engomi Belediyesi’nin bakanlığa konuyla ilgili yeni bir mektup gönderdiği ve yıllardır tekrarlanan soruna çözüm bulunmasını istediği ifade edildi.
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