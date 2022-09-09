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Ara bölgedeki “Europe Direct Merkezi ” açıldı

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Lefkoşa Ledra Palas Bölgesi’nde faaliyette bulunacak, Kıbrıs’taki tek İki Toplumlu Europe Direct Merkezi’nin resmi açılışı ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Ara bölgedeki “Europe Direct Merkezi ” açıldı

Tanıtım etkinliği açılış konuşmalarıyla başladı.
Etkinlikte, iki toplumlu J.A.M kolektifi canlı müzik performansı da yer aldı.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği sorumluluğunda olan merkezdeki faaliyetler Dayanışma Evi tarafından yürütülecek.

Ara bölgedeki, Dayanışma Evi’nin karşısında, Home Gallery Binası’nda yer alan Europe Direct, AB yayınlarına, materyallerine, etkinliklerine ve toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Europe Direct’in misyonu ise Avrupa vatandaşlarını AB, özellikle AB vatandaşlarının hakları ve AB’nin öncelikleri hakkında bilgilendirmek olacak.

Merkezde, Kıbrıs’taki bireylere ve kuruluşlara sunulan çeşitli AB programları, hibeler ve finansman fırsatları hakkında bilgiler de sağlanacak.

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