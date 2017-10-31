Ara bölgedeki mayın tarlası temizlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Alayköy bölgesinde temas hattına yakın olan ve sel sularının etkisiyle tehlike oluşturan mayın tarlasının temizlendiğini açıkladı.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “KKTC’nin Ottowa Sözleşmesi’ne taraf olmayan bağımsız bir devlet olarak kendi inisiyatifiyle aldığı kararla, askeri ve siyasi açıdan temizlenmesinde bir sakınca bulunmayan mayınlı sahanın kendi imkânlarıyla hizmet alımı yöntemiyle temizlenmesi maksadıyla ihaleye çıkıldığı” belirtildi.

Bu çerçevede 9 Kasım 2016’da “Mines Advisory Group” (İngiltere) ile kalite kontrol / kalite güvence sözleşmesi ve 23 Ağustos 2017’de de “Dok-ıng Deminiranje” (Bosna Hersek) firması ile mayın temizleme sözleşmesi imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 20 Eylül’de başlayan mayın temizleme faaliyetinin 27 Ekim’de başarıyla tamamlandığı, söz konusu alanın mayından tamamen arındırıldığı bildirildi.