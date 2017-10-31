 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.143
  • Altın 154,947
  • Dolar 3,7957
  • Euro 4,4251
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Ara bölgedeki mayın tarlası temizlendi

» »
Ara bölgedeki mayın tarlası temizlendi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Alayköy bölgesinde temas hattına yakın olan ve sel sularının etkisiyle tehlike oluşturan mayın tarlasının temizlendiğini açıkladı.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “KKTC’nin Ottowa Sözleşmesi’ne taraf olmayan bağımsız bir devlet olarak kendi inisiyatifiyle aldığı kararla, askeri ve siyasi açıdan temizlenmesinde bir sakınca bulunmayan mayınlı sahanın kendi imkânlarıyla hizmet alımı yöntemiyle temizlenmesi maksadıyla ihaleye çıkıldığı” belirtildi.

Bu çerçevede 9 Kasım 2016’da “Mines Advisory Group” (İngiltere) ile kalite kontrol / kalite güvence sözleşmesi ve 23 Ağustos 2017’de de “Dok-ıng Deminiranje” (Bosna Hersek) firması ile mayın temizleme sözleşmesi imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 20 Eylül’de başlayan mayın temizleme faaliyetinin 27 Ekim’de başarıyla tamamlandığı, söz konusu alanın mayından tamamen arındırıldığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TC Yök Başkanı KKTC'yi ziyaret edecek31 Ekim 2017 Salı 15:47
  • Direksiyon başında rahatsızlandı, hastanede yaşamını yitirdi31 Ekim 2017 Salı 15:28
  • Ziraatçılar, seracılar ve üreticilerden Anamur’da incelemeler31 Ekim 2017 Salı 14:04
  • Dürüst hakkındaki soruşturma önergesi de reddedildi31 Ekim 2017 Salı 13:25
  • 53 yıl sonra bulunan kayıp Şehit Halil Ziya, toprağa verildi31 Ekim 2017 Salı 13:08
  • KTÖS: “Stabil para birimine geçilmeli”31 Ekim 2017 Salı 13:05
  • Soruşturma önergesi reddedildi!31 Ekim 2017 Salı 12:25
  • 492 adet çek yaprağı çalındı!31 Ekim 2017 Salı 12:23
  • 16 yaşındaki Sağır'dan 2 gündür haber alınamıyor31 Ekim 2017 Salı 11:10
  • Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde hırsızlık31 Ekim 2017 Salı 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti